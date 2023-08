Des dettes de 70 000 $ après avoir été hospitalisé en voyage

Un couple de Saint-Tite est coincé dans un combat avec sa compagnie d'assurance.

Marcial Gauthier a fait un arrêt cardiaque en février, alors qu'il se trouvait dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie.

Une fois sur place, l'hôpital a refusé la couverture de sa compagnie d'assurance et elle a exigé un paiement immédiat pour les soins. Impossible de laisser M. Gauthier dans un état critique : les paiements s'accumulent donc sur leur carte de crédit, et même sur celle de leur voisin.

Bilan final: presque 70 000 dollars de frais hospitaliers pour neuf jours de prise en charge.

«Si je n'avais pas eu d'argent et que c’était encore sur les cartes de crédit, je serais rendu à 200 000 piastres avec les intérêts? Avec 20 % de 70 000, ça commence à faire. Peux-tu imaginer le stress que tu as là-bas, tu es dans un pays étranger», a dit Marcial Gauthier.

Six mois plus tard, le couple n’a toujours pas été remboursé par la compagnie. C'est grâce à un retrait de placement et de REER qu'ils ont pu alléger les cartes de crédit.

Des dossiers comme celui-ci, ça peut surprendre les autres compagnies d'assurances. Chez Voyages Arc-en-ciel, à Trois-Rivières, en 20 ans, aucun dossier d'assuré non réglé n'a été comptabilisé. Bien que l'agence n'ait aucun lien avec la situation de M. Gauthier et Mme St-Arnaud, le président se dit surpris de voir la somme dépensée.

«C'est l'assureur qui prend contact avec le milieu hospitalier directement et règle générale, ça se règle sans intervention de l'assuré pour tout ce qui a trait aux paiements», a mentionné Justin Bordeleau.

La communication est très difficile avec la compagnie d’assurance du couple.

TVA Nouvelles

«Tu ne parles jamais au même et ils ne peuvent pas te servir par téléphone. [...] Ça prend tout le temps 30 jours de plus et il manque toujours quelque chose», a ajouté le voisin du couple qui a prêté sa carte de crédit d'entreprise, Daniel Hamelin.

La compagnie d'assurance en question fait affaire avec un sous-traitant qui s'occupe des voyageurs ayant des pépins à l'étranger.

TVA Nouvelles a tenté d'entrer en communication avec les deux compagnies impliquées. Impossible d'obtenir des explications concernant le dossier.