Des salons funéraires s’emparent aussi du phénomène Barbie

Si une vague rose déferle presque partout sur la planète depuis la sortie du film Barbie, le phénomène a aussi atteint un univers plutôt inattendu: les salons funéraires.

En effet, plusieurs entreprises de pompes funèbres, particulièrement en Amérique du Sud, proposent maintenant des cercueils rose vif sur le thème de la célèbre poupée de Mattel.

Ainsi, Olivares Funeral Home, situé en Équateur, fait la promotion d’un cercueil «Barbie House» avec le slogan «Pour que vous puissiez vous reposer comme Barbie».

Une autre entreprise du Salvador, Alpha and Omega Funeral Home, fait aussi la promotion de son cercueil Barbie, qui était offert au public depuis plus d’un an.

Face à l’intérêt pour les couleurs vives en raison de la sortie du film, la société a même décidé d’offrir une remise de 30% sur ce modèle.

«Nous voulions promouvoir le cercueil rose, car c’est devenu une tendance et les gens nous ont contactés. Sur les 40 personnes qui se sont renseignées, nous avons déjà conclu un contrat avec au moins 10 nouveaux clients», a expliqué à Jam Press le responsable de l’entreprise, Isaac Villegas.

«Nous avons même été en rupture de stock», a-t-il souligné.