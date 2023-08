[EN PHOTOS] Notre journée avec le joueur du Canadien Juraj Slafkovsky dans sa ville natale de Kosice

KOSICE, Slovaquie | Juraj Slafkovsky était attablé à la terrasse d’un restaurant de sa ville natale de Kosice, en train de déguster une limonade maison, quand, rapidement, des passants ont commencé à s’arrêter à la hauteur du jeune joueur du Canadien afin de lui souhaiter bonne chance pour sa prochaine saison.

«C’est vraiment la première fois que ça m’arrive ici!» s’est un peu excusé l’attaquant au représentant du Journal venu passer une journée avec lui en Slovaquie en juillet.

Pourtant, le premier choix de l’encan 2022 de la LNH semble, malgré lui, être devenu le plus grand héros de cette ville où il a grandi, et où il nous a fait visiter certains des endroits qui ont marqué son enfance (à voir en photos tout au long du texte).

L’une de ces passantes qui tenaient absolument à avoir une photo aux côtés de Slafkovsky lui a enseigné au secondaire.

Photo Zdenek Matejovsky

Un autre est lui-même un ancien de la Ligue nationale. Martin Marincin, Slovaque comme «Slafko» et qui a joué pour les Oilers ainsi que les Maple Leafs, passait une journée à Kosice quand il a reconnu la jeune étoile du pays.

Des amateurs de soccer conquis

Pendant que Slafkovsky lui racontait comment se déroulait son adaptation à sa nouvelle vie montréalaise, un attroupement s’est rapidement formé le long du mur.

Dans le lot se trouvaient des jeunes partisans de... soccer, persuadés que l’athlète qui suscitait toute cette attention était une vedette slovaque du ballon rond.

Ils ont suivi le porte-couleurs du Canadien quand celui-ci a quitté le restaurant, donnant droit au moment le plus cocasse de cette belle journée ensoleillée dans l’est de l’Europe, où plusieurs passants admiraient le coucher du soleil sur la ville.

«Excuse-nous! Peut-on avoir une photo avec toi?» lui a demandé l’un d’eux.

«Nous venons d’Arabie saoudite et nous sommes de grands fans de soccer. Messi! Messi!» a lancé un autre.

Leur enthousiasme n’a pas diminué quand ils ont constaté que le gaillard à qui ils avaient affaire, plus mince que l’an passé, mais peut-être aussi plus fort, grâce à l’entraînement effectué dans les derniers mois, était probablement le premier joueur de la LNH qu’ils rencontraient.

Ils avaient remarqué Slafkovsky un peu plus tôt, lorsqu’il était en train de poser pour des photos et de signer des autographes.

Quand ils ont appris qui il était réellement, qu’il jouait à Montréal, ils sont soudainement devenus de grands amateurs de hockey et lui ont souhaité une bonne saison.

Slafkovsky sera de retour à Montréal mardi, après avoir profité de ses vacances d’été dans sa ville natale.

«C’était génial de voir mes amis, ma famille et ma ville pour quelques semaines, mais je suis déjà en train de préparer mon retour à Montréal, où je me concentre sur la prochaine saison», a-t-il raconté au Journal avec ce grand sourire qui le caractérise.

Détour par sa résidence d’enfance

Localité historique de l’est de la Slovaquie, Kosice est la deuxième plus grande ville du pays, avec sa population d’environ 230 000 personnes.

L’un des premiers arrêts que nous y avons faits en compagnie du hockeyeur, c’est à l’immeuble d’appartements où il a grandi.

Dans l’entrée, nous avons croisé un petit parc pour enfant, ainsi qu’un terrain de basketball et deux filets de hockey.

«D’aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours été ici. C’était là que nous jouions au hockey dans la rue et c’était par cette fenêtre que ma mère m’appelait pour que je vienne manger», s’est remémoré Slafkovsky.

Ému de le voir inspirer

Pendant que nous visitions cette partie du quartier paisible, un homme dans la soixantaine, un ancien voisin du jeune joueur, est venu à notre rencontre. «C’est si bon de te voir, Juraj», a-t-il dit au hockeyeur en lui serrant la main.

Photo Zdenek Matejovsky

Ils en ont profité pour se raconter des souvenirs de la jeunesse de l’attaquant, ainsi que de ses premiers mois à Montréal. L’homme est devenu ému quand est venu le temps de partir, lui souhaitant le meilleur des succès pour sa deuxième campagne dans la LNH.

«Ça me rappelle tellement de souvenirs, nous a-t-il dit. Je l’ai vu jouer ici, enfant, et maintenant il est dans la LNH, et il est devenu un modèle pour les plus jeunes.»

Ses photos à son école secondaire

Plus tard, nous avons effectué un arrêt au gymnase de l’école où il a étudié et où il s’est longuement entraîné cinq jours par semaine.

Photo Zdenek Matejovsky

«Nous avions une équipe exceptionnelle et nous avons tellement gagné souvent», s’est rappelé Slafkovsky au sujet de ses années scolaires, en prenant place dans la classe où il a réussi ses derniers examens, au printemps.

Photo Zdnenek Matejovsky

Preuve que le joueur de 19 ans est l’un des meilleurs produits de cette école, nous avons retrouvé son nom et des photos de lui un peu partout dans le hall d’entrée.

Il faisait notamment partie d’une équipe de floorball qui a remporté le championnat slovaque à quelques occasions.

Photo Zdenek Matejovsky

«Si proche de mon but»

Toutefois, même si Slafkovsky aime se souvenir de ses années passées à Kosice, il a les yeux bien rivés sur ce qui l’attend à Montréal pour sa deuxième année dans la LNH, nous a-t-il confirmé au moment de nous dire au revoir.

Photo Zdenek Matejovsky

L’attaquant est conscient des obstacles qui se dressent encore entre lui et son objectif de devenir l’un des meilleurs de la ligue.

Mais, affirme-t-il, «j’ai rêvé de ceci toute ma vie et maintenant, je suis si proche de mon but. Je vais tout faire pour l’atteindre.»