Et si nos sociétés étaient entrées en phase terminale?

J’ai un rêve récurrent.

Je suis en haut d’une montagne, je mets un mégaphone devant ma bouche, et je hurle: «Ça suffit! Réveillez-vous!»

Puis, je me réveille, je lis les journaux, et je me dis qu’il n’y a probablement plus rien à faire avec notre époque.

Drame

Voici une histoire rigoureusement vraie.

Lois Cardinal est une femme transgenre autochtone. Elle vit dans une réserve en Alberta.

En 2009, elle a subi une vaginoplastie. On a pris son pénis et on s’en est servi pour lui fabriquer un vagin artificiel.

Ce fut, dit-elle, le début de son calvaire.

Depuis ce temps, la douleur est constante. Elle dit regretter d’avoir transitionné.

Ayant tout tenté pour amoindrir la douleur, elle en est venue à demander l’aide médicale à mourir, permise sous certaines conditions au Canada depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale en 2021.

Les médecins consultés ont refusé de donner le feu vert.

Très active sur les réseaux sociaux, où elle se fait appeler Duchess Lois, Mme Cardinal dit qu’elle reviendra à la charge.

Elle se dit en profond désaccord avec la rhétorique militante d’une frange du lobby LGBTQ+.

Elle s’insurge contre ceux qui tirent profit de la détresse de gens comme elle.

Elle déplore le fait que ses médecins semblaient se soucier plus d’utiliser les bons pronoms en lui parlant que de sa douleur.

On pourrait se moquer. Je ne me moque pas.

On peut choisir entre mille portes d’entrée dans cette triste affaire.

J’y vois pour ma part une autre indication, spectaculaire parce que extrême, du fait que l’humain moderne est totalement perdu.

Il se croit libéré et émancipé comme jamais, alors qu’il est déboussolé, sans ancrages, sans repères, comme une bouteille jetée à la mer.

Cette affaire, quand on y pense, est tragique, mais comme le disait l’essayiste Philippe Muray, «le tragique aujourd’hui n’est plus de mise et passe pour ringard».

En effet, devant une histoire comme celle-là, on peut rire, en rajouter, lever les yeux au ciel, etc.

Mais cette attitude en dirait aussi long sur nous que sur le cas lui-même.

Cette attitude illustrerait notre inconfort devant les questions essentielles.

Le drame de notre époque n’est pas seulement que nous ne savons plus trop comment répondre aux questions soulevées par cette affaire.

Le vrai drame, c’est que nous ne nous posons même plus ces questions.

C’est comme si notre société s’effondrait sous les coups de boutoir du cynisme, du divertissement obligé, de l’inculture, de la vulgarité et des fanatismes idéologiques.

Chute

Denys Arcand remporta l’Oscar du meilleur film étranger en 2004 avec Les invasions barbares.

En phase terminale, Rémy, jadis cynique et bon vivant, fait le bilan de sa vie.

Le titre fait référence à la chute de l’Empire romain, vermoulu et corrompu, chute accélérée par des secousses auxquelles il ne sut réagir, et qui marqua l’entrée dans le Moyen Âge.

Nous y sommes de nouveau.