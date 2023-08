Festival en chanson de Petite-Vallée: voyage de Pierre Flynn dans ses souvenirs

Célébrant ses 50 ans de carrière cette année, Pierre Flynn a profité du 40e anniversaire du Festival en chanson de Petite-Vallée pour revisiter mardi les grands moments de sa carrière en images et en musique, en compagnie du grand patron de l’événement, Alan Côté.

«J’ai pas été le plus carriériste en 20 ans, mais je suis plutôt têtu», a raconté le musicien originaire de Québec, en réponse à comment durer aussi longtemps dans un milieu comme la musique, juste après une touchante interprétation de Croire. «Il fallait vraiment y croire», a souligné son grand ami gaspésien.

Chaque fois que le fondateur du mythique groupe Octobre racontait l’un des moments phares de sa carrière, une photo de son passé était projetée pour que les spectateurs puissent encore mieux s’imaginer les différentes histoires que se racontaient les deux amis durant le spectacle.

Après s’être remémoré son premier passage au Festival en chanson de Petite-Vallée, le musicien s’installe au piano pour interpréter la première chanson qu’il a écrite, nulle autre que Viens vivre, qui s’est retrouvée sur le premier album d’Octobre. «Elle est un peu bipolaire, cette chanson-là», a raconté l’artiste.

C’est avec beaucoup de surprise qu’il a découvert, quelques années plus tard, la chanson échantillonnée par Talib Kweli et Anderson .Paak, deux sommités du milieu hip-hop, dans Travelling Light. «Ça, tu as dû recevoir un bon 50 sous pour ça!» lui a demandé Alan, le sourire en coin, sachant très bien qu’il n’a probablement eu aucune retombée pour cette nouvelle vie à la chanson.

Photo courtoisie, ©️CottonAlexandre

Un attachement fort pour la Gaspésie

Bien que sa famille paternelle soit originaire de Percé, en Gaspésie, Pierre Flynn a seulement découvert la Gaspésie plus tard, à l’âge de 14 ans. Au cours de cette période, il s’est lié d’amitié avec les Bélanger, une famille de la Baie-des-Chaleurs, particulièrement avec le compositeur Gilles Bélanger.

Le duo a fini par travailler ensemble avec La Saga du Golfe, une pièce de théâtre qui a commencé à Gaspé et n’a pas eu le succès escompté. Mais Pierre Flynn n’a pas perdu le lien avec la région pour autant. Il est revenu plusieurs fois à Petite-Vallée, dont en 2006 où il était parrain, l’équivalent des artistes passeurs d’aujourd’hui. Lors du spectacle hommage, Alan Côté a eu l’idée de réunir Octobre, à la grande surprise de Pierre Flynn. «C’est un grand coup de scie dans les jarrets», avait-il raconté à l’époque.

Si ce n’était pas de la direction d’Alan Côté, Pierre Flynn aurait pu continuer avec ses différentes chansons et anecdotes jusqu’à 20h30, a-t-il déclaré aux spectateurs. Le public en aurait sûrement pris autant et même plus, tellement les applaudissements étaient forts et longs.