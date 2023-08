Festivent 2023: country, rock, pop et montgolfières à Lévis

C’est au tour de la rive sud de vibrer au son des succès des vedettes musicales d’ici et d’ailleurs. Fidèle à une recette qui l’a bien servi depuis 40 ans, Festivent fera de nouveau atterrir des montgolfières et des vedettes dans les champs de Saint-Jean-Chrysostome, jusqu’à dimanche.

«Quand tu regardes dans l’est du Québec, nous sommes un événement qui a une bonne empreinte familiale. Les montgolfières, les parachutistes, la place de la famille et les manèges, on ne retrouve pas ça ailleurs. Ça nous débarque des événements musicaux qui nous entourent», soulève le programmateur de Festivent, Sébastien Huot.

Cinq têtes d’affiche auront pour mission d’attirer les foules au parc Champigny à compter de mercredi soir. Voici ce que Sébastien Huot a à dire sur ses principales prises de 2023.

Matt Lang, 2 août

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

«Depuis un certain temps, j’avais des demandes de faire du new country. C’est un beau gros test. Évidemment, Matt est dans plusieurs festivals. L’important, c’est que l’ambiance du Festivent avec les montgolfières fasse en sorte que ça rende cette soirée unique.»

Third Eye Blind, 3 août

Photo les archives AFP

«On ne les voit pas souvent dans le coin. J’ai vu qu’ils étaient dans un festival à St. John’s, Terre-Neuve. En discutant avec les agents, il y avait une opportunité. Le rock marche tout le temps bien dans la grande région de Québec. Les jumeler avec American Authors, un groupe un peu plus actuel qui joue dans les radios, ça nous donnait un méchant bon duo.»

Death Cab for Cutie, 4 août

Photo les archives AFP

«J’adore ce groupe. Ce n’est pas une tournée, c’est un aller-retour. Ils viennent faire un concert à Lévis puis ils repartent. C’est le genre d’artiste que les gens regardent du coin de l’œil et se disent qu’ils vont aller les découvrir par un beau vendredi soir quand il fait beau. Je ne sais pas s’ils sont reconnus à leur juste valeur au Québec. J’ai hâte de voir ce que ça va donner.»

Walk the Moon, 5 août

Photo les archives Marcel Tremblay/Agence QMI

«Quand tu écoutes cet artiste, tu te rends compte qu’il y a un nombre phénoménal de chansons que tu connais, mais tu ne savais pas qui les jouait. Je cherchais à tout prix à avoir un spectacle plus pop, plus festif. En accompagnant ça de performances de DJ de Qualité Motel et Robert Robert, ça devient une soirée festive.»

Live, 6 août

Photo les archives AFP

«Live, en plus avec Our Lady Peace, tu ne te poses pas de question. Ça va être plein, les gens vont apprécier.»