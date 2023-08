Hausse de cas de COVID-19 à Québec: où trouver des tests de dépistage?

Alors que la région de Québec connaît une hausse des cas de COVID-19 depuis deux semaines, les tests de dépistage ne sont plus disponibles pour le grand public en pharmacie.

«Les derniers résultats reçus concernant la vigie dans les eaux usées montrent une hausse de la détection de la charge virale dans les eaux usées de l’est de la ville de Québec au cours de la semaine du 16 au 22 juillet 2023», précise la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mariane Lajoie.

Le nombre de cas détectés par test PCR dans la région est aussi en augmentation, ajoute-t-elle, précisant toutefois que les cas comptabilisés sont les cas confirmés par tests PCR, accessibles qu’à une partie de la population.

Festival d’été de Québec

Le Festival d’été de Québec ne serait pas étranger à cette hausse, alors que les grands rassemblements sont «certainement propices à la transmission de virus respiratoires», mentionne Mme Lajoie.

Elle indique par contre qu’il est «impossible d’inférer une cause précise à cette tendance à la hausse, puisque la Direction de santé publique ne dispose pas des données nécessaires pour le faire».

Aucune hausse n’est à noter en ce qui concerne le nombre d’hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs, dans la région de Québec.

Trouver des tests rapides

Depuis le 15 mai dernier, l’accès gratuit en pharmacies aux tests rapides pour la COVID-19 est réservé aux personnes à haut risque de complications, dont les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes immunosupprimées, ainsi qu’aux clientèles bénéficiant de la gratuité des médicaments sous le régime public d’assurance médicaments.

Pour le grand public, il faut plutôt se diriger dans les centres de dépistages et de vaccination, qui ne sont ouverts que quelques heures par jour, pour en obtenir gratuitement.

Mardi, seul le centre désigné de dépistage Charest, situé au 1275, boulevard Charest Ouest, était ouvert de 7h à 11h. L’autre centre, situé à Baie-Saint-Paul, ouvrait ensuite en après-midi, de 13h à 17h.

Il est aussi possible de se procurer des tests rapides aux centres de vaccination situés à Laurier Québec et aux Galeries de la Capitale, ouverts une journée pendant le week-end, de 10h à 17h. La liste complète des centres de dépistage et de vaccination est disponible sur le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

90 millions de tests entreposés

Pour sa part, Santé Canada dit détenir une réserve de 90 millions de tests rapides, en cas de vagues futures de COVID-19.

De ce nombre, 50 millions sont destinés aux provinces et aux territoires, en cas de besoin, nous dit-on.

Pas de hausse sur la Rive-Sud

Par ailleurs, aucune hausse des cas n’a été répertoriée du côté de a Rive-Sud de Québec, souligne le CISSS de Chaudière-Appalaches.