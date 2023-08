Jennifer Aniston et Courteney Cox célèbrent l'anniversaire de Lisa Kudrow

Jennifer Aniston et Courteney Cox ont fêté le 60e anniversaire de Lisa Kudrow en la couvrant de compliments.

Dimanche, les stars de «Friends» ont adressé des messages sur Instagram à leur camarade de tournage et amie de longue date.

«Veuillez vous joindre à moi pour célébrer l'une des personnes que je préfère sur la planète. LISA KUDROW!!», a écrit Jennifer Aniston à côté d'une série de photos d'elle-même, et de ses deux amies au fil des ans, ainsi qu'une photo des acteurs de «Friends». «Elle est mon amie et ma famille depuis près de 30 incroyables années, a poursuivi l'actrice. Je te chéris... Je t'aime, ma douce Floosh. L'une des comédiennes/actrices les plus talentueuses avec qui j'ai eu le grand honneur de travailler pendant toutes ces glorieuses années et bien d'autres à venir!»

La star, qui a joué Rachel Green dans la série à succès, a conclu son post: «Joyeux anniversaire à Lisa!»

Lisa Kudrow, qui a incarné le personnage de Phoebe Buffay, a répondu: «Ma Joooiest Joooo, je t'aime au-delà de tout, ma chère amie pour toujours!»

Courteney Cox, 59 ans, a également publié un bel hommage à son amie. «Joyeux anniversaire ma Loot», a écrit l'actrice qui a joué Monica Geller, en légende d'une série de photos, dont une photo des acteurs réunis lors de l'émission spéciale de 2021. «C'est ma deuxième tentative: ChatGPT ne t'a pas donné autant d'amour que moi. Tu es la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus attentionnée. Je me sens toujours vue et aimée quand je suis avec toi. C'est le cadeau que tu donnes à ceux que tu aimes, bisous.»

Lisa a répondu: «Oh Cahoot. Je t'aime tellement et devine quoi? Je me sens toujours vue par TOI.»

Le trio est connu pour son travail sur la sitcom américaine qui a été diffusée pour la première fois en septembre 1994. Les actrices, ainsi que leurs co-stars David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc, ont joué dans la série pendant dix saisons.