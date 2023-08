La relève à l’honneur pour la 41e édition de Plein Art à Québec

Le coup d’envoi de la 41e édition de Plein Art, le salon des métiers d’art de Québec, a été donné mardi matin sous le signe du renouveau alors qu’une place importante est accordée aux artisans de la relève.

L’événement réunit plus de 100 artisans professionnels jusqu’au 13 août à l’Espace 400e, dans le Vieux-Port de Québec. Parmi eux, 25% sont issus de la relève.

«On a une image, des fois, un peu désuète des métiers d’art, alors qu’en fait, on a une communauté qui est extrêmement jeune, extrêmement moderne. Même des artisans qui sont installés depuis plus longtemps ont des pratiques extrêmement contemporaines», souligne Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d’art du Québec.

«Il y a vraiment un renouveau, notamment depuis la pandémie, sur les métiers d’art, sur les savoir-faire, sur la matière.»

Dominique Lelievre

Michelle Kemp, une joaillière de 30 ans originaire de Montréal, vit plusieurs émotions alors qu’elle en est à sa première participation au salon de Québec.

«C’est toujours plaisant. Les gens sont au rendez-vous, ils ont une belle attitude de découverte. Ça me nourrit. Je suis sur l’adrénaline pour le reste des deux semaines, avec de belles rencontres assurément», lance-t-elle.

Dominique Lelievre

Engouement

En plus des artistes présents, qui travaillent et transforment une foule de matières, des ateliers, des projections et des entrevues composent la programmation. Un espace de détente de même que des circuits dans le Vieux-Québec et la Basse-Ville sont également proposés.

Dominique Lelievre

D’après les organisateurs, l’engouement pour les métiers d’art est en croissance alors que des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus.

«Je pense que la pandémie a éveillé chez nous cette conscience qu’à trop dépendre des autres, on se tire dans le pied [alors] que quand on achète ici, on soutient une économie d’ici. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients, aussi, du gaspillage, du “acheter-jeter”», estime le porte-parole de l’événement, Christian Bégin.

Dominique Lelievre

Expertise

«Ce sont des savoirs qui, si on ne les entretient pas, vont se perdre. Si on n’a plus de forgerons, de ferblantiers, d’ébénistes, si ces savoirs-là se perdent, eh bien c’est une expertise qu’on perd, et c’est une dépendance de plus qu’on crée envers ceux qui détiennent ce pouvoir-là et qui le pratiquent, peut-être, pas de façon adaptée à notre réalité, à notre territoire, à nos besoins», souligne l’animateur et comédien.

Dominique Lelievre

En nouveauté cette année, le Bas-Saint-Laurent a été sélectionné à titre de région mise en valeur à Plein Art.

«Je trouve ça vraiment génial, parce qu’on a des artisans extraordinaires. On a vraiment beaucoup de talent au Bas-Saint-Laurent. C’est le fun d’avoir un beau clin d’œil», réagit Judith St-Jean, une artisane du verre et habituée du salon, dont l’atelier est situé à Mont-Carmel.