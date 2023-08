Le blocage de nouvelles est officiellement commencé, dit Meta

Fini la phase de «tests»: Meta Canada a indiqué mardi avoir «entamé le processus visant à mettre un terme définitif à la disponibilité des contenus d’actualité au Canada».

«Ces changements entrent en vigueur aujourd’hui et seront mis en œuvre pour tous les utilisateurs accédant à Facebook et Instagram au Canada au cours des prochaines semaines», a poursuivi Meta dans une publication sur son site.

Depuis l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement Trudeau en juin, un certain nombre d’utilisateurs ont déjà été interdits d’accéder au contenu et aux pages de certains médias canadiens et québécois.

La multinationale américaine disait alors mener des «tests».

En juillet, Meta indiquait vouloir mettre en vigueur le blocage dans un horizon de «quelques semaines», le temps de procéder à ces tests.

