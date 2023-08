Les Grands feux Loto-Québec de retour en grand

La 27e édition des Grands Feux Loto-Québec s’est amorcée mardi soir à la place des Canotiers de Québec. Plusieurs centaines de personnes sont arrivées des heures à l’avance pour accaparer les meilleures places en vue de la première des huit représentations prévues au cours du mois d'août.

« On a l’habitude de venir ici, ça fait bien quatre ans [lors des éditions 2017, 2018, 2019 et 2022] qu’on vient à tous les spectacles, raconte Engy Lalancette, un homme de Québec, accompagné de ses quatre enfants et de sa conjointe. On sait que les enfants adorent ça et on passe une super belle soirée toutes les fois. »

Comme M. Lalancette, d’autres sont bien au fait de l’importance d’arriver tôt pour avoir une vue imprenable sur le spectacle en son et lumière. Au passage du Journal, plusieurs heures avant le début du feu d’artifice, de nombreuses familles et des groupes d’amis étaient déjà confortablement installés aux abords du Quai 22.

Touristes aux aguets

D’après le directeur événementiel des Grands Feux, François Brunet, la poignée d’évènements attirent environ 700 000 paires d’yeux, y compris plusieurs venues d’ailleurs dans la province ou dans le monde, à Québec et Lévis.

Marie-Pierre Lajeunesse, venue à Québec avec des cousins et des cousines pour quelques jours, fait partie des touristes curieux.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

« On a su qu’il y avait ça ce soir et on a décidé de venir s’installer tôt avec nos chaises pour avoir les meilleures places. C’est la première fois qu’on vient voir ceux de Québec, mais on ne voulait pas manquer ça parce qu’on les a souvent vus à Montréal », explique la résidente de Joliette en vacances.

Pour Éric Sauvé, Gabrielle Therrien et leurs cinq enfants en bas âge, la soirée de mardi était l’occasion de faire découvrir les « plus impressionnants feux d’artifice au Québec » à leur progéniture.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

« Nous sommes déjà venus à l’époque où ça se passait du côté de la chute Montmorency. On est de passage à Québec depuis Sainte-Anne-des-Plaines et on a décidé de venir montrer ça aux enfants. C’est un bel évènement et en plus, c’est gratuit », souligne le père de famille.

Écoresponsabilité

Bien au fait des récriminations de certains par rapport aux impacts indéniables des feux d’artifices sur l’environnement, François Brunet soutient que l’organisation des Grands Feux multiplie les efforts pour réduire son empreinte à chaque représentation.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

« L’an dernier, on a fait un test avec 10% du matériel pyrotechnique qui était écoresponsable, explique-t-il. On a réussi à offrir la même qualité de spectacle, alors cette année c’est monté à 30%. Si ça se trouve, à mesure que notre fournisseur québécois va améliorer son produit, on pourra augmenter de plus en plus la proportion. »