Les Jays toujours impuissants face aux Orioles

Les Blue Jays de Toronto ont bousillé une autre chance de s’approcher du sommet de la section Est de la Ligue américaine en étant de nouveau vaincus par les Orioles de Baltimore, cette fois par la marque de 13 à 3, mardi soir au Rogers Centre. Voyez les faits saillants ci-dessus.

Les représentants de la Ville Reine ont perdu sept de leurs huit affrontements face à leurs rivaux du Maryland cette année. Ils avaient été balayés en trois rencontres en mai, avant de signer une victoire en trois parties en juin.

• À lire aussi: Spencer Strider établit un record... aux dépens de Shohei Ohtani

• À lire aussi: Les Blue Jays parviennent à remplacer Bo Bichette

Les Jays avaient la chance de retrouver le lanceur partant Hyun-jin Ryu après une absence de 14 mois. Ayant subi l’opération de type Tommy John, le Sud-Coréen est remis de la blessure qui l’a tenu à l’écart depuis le mois de juin 2022.

Le match ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu pour l’artilleur de 36 ans. L’ancien finaliste au trophée Cy-Young s’est montré assez généreux durant ses cinq manches de travail avec neuf coups sûrs permis et quatre points.

Dès la première manche, Adley Rutschman et Ryan Mountcastle ont frappé des doubles qui ont résulté à un point. Trois frappeurs ont atteint les sentiers avant même que Ryu n’effectue un retrait. Gunnar Henderson a aussi réussi un circuit en solo à ses dépens en sixième manche et quelques instants plus tard, le releveur Trevor Richards s’amenait dans le match.

Anthony Santander a donné le coup de massue en huitième avec un grand chelem. Henderson et lui ont produit quatre points chacun.

Toronto (59-49) n’a donné signe de vie qu’en début de rencontre avec les circuits de Danny Jansen et Brandon Belt. Ils ont frappé cinq fois en lieu sûr, contre 16 fois pour Baltimore (66-41).

La série se poursuivra avec deux autres rencontres, mercredi et jeudi.

Peu de changement pour les Rays

Du côté de New York, les Rays de Tampa Bay ont encore une fois tenu les Yankees en échec avec une victoire de 5 à 2.

La veille, les visiteurs l’avaient aussi emporté 5 à 1. Misant sur leur rotation habituelle en ne faisant l’acquisition d’aucun joueur de champ à la date limite des transactions, les Rays ont néanmoins ajouté le partant des Guardians de Cleveland Aaron Civale.

Disons que les joueurs de Tampa Bay ont donné raison à la direction de leur faire confiance. Yandy Diaz et Randy Arozarena ont étiré les bras en troisième manche. Manuel Margot et Brandon Lowe ont également ajouté des points dans ce match.

Au classement de la section, les Rays (66-44) restent collés aux Orioles, tandis que les Yankees (55-52) sont toujours bons derniers.