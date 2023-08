Les Québécois prêts à perdre des emplois pour sauver les caribous

Les Québécois seraient prêts à mettre fin à plus de 840 emplois dans le secteur forestier si cela permettait de sauver la population de caribous en déclin dans la province, et voudraient voir plus d’efforts de la part de Québec pour assurer la conservation de l’espèce.

C’est ce qui ressort d’un sondage mené en septembre dernier par les chercheurs Daniel Fortin et Jérôme Cimon-Morin, tous deux rattachés au Centre d’étude de la forêt de l’Université Laval et publié mardi.

Les 1000 Québécois sondés ont été interrogés sur deux scénarios mis de l’avant par le gouvernement Legault en 2022.

Le premier suggère une baisse de 2,5 % du volume de bois destiné à l’industrie entre 2023 et 2028, entraînant alors la perte de 841 emplois. Cela permettrait cependant de maintenir la population de caribous à des niveaux viables.

L’autre scénario propose une petite hausse des coupes forestières avec le maintien des jobs, mais il conduit à la disparition des caribous de Val-d’Or, Charlevoix et Pipmuacan.

«La survie des caribous forestiers et montagnards est étroitement associée à la présence de peuplements matures, une ressource également convoitée par l’industrie forestière, ce qui cause des conflits d’usage importants», a rappelé Daniel Fortin.

Les répondants se sont plutôt prononcés en faveur du premier scénario (36 %) plutôt que du second (10 %).

Pas assez

Une plus grande proportion (41%) a toutefois jugé que les deux scénarios étaient insuffisants et que Québec devrait en faire plus, même si des pertes d’emploi en découlent.

Lorsqu’il leur a été expliqué qu’aucun des deux projets ne permettrait de stopper le déclin du cervidé, 83 % des sondés ont avancé qu’ils souhaitaient plus d’investissements gouvernementaux.

«Les gens estiment que le caribou est un élément important de la biodiversité et qu’en protégeant les forêts matures, on protège non seulement cette espèce, mais aussi d’autres espèces qui contribuent à la biodiversité», a évalué le chercheur.

Le caribou forestier et le caribou montagnard sont respectivement sur la liste des espèces vulnérables et celle des espèces menacées au Québec.