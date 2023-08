Michael Sabia entre en poste aujourd’hui chez Hydro-Québec

Les défis seront nombreux pour l’ancien patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec. La pénurie d’énergie qui se pointe, les délais de branchement qui s’allongent, les demandes d’électricité propre qui fusent de toute part... le nouveau PDG en aura plein les bras dès son entrée à la société d’État.

Rappelons que le nouveau patron d’Hydro-Québec touchera un salaire annuel de 639 000$, sans compter les primes liées à la performance.

Il remplace la PDG sortante Sophie Brochu, dont le mandat a été marqué, entre autres, par une divergence d’opinions avec le nouveau ministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon sur le rôle d’Hydro-Québec et de l’usage à faire de notre électricité propre. Ce dernier voulant principalement utiliser cette énergie pour attirer des entreprises et des emplois.

M. Sabia, 69 ans, commence donc un mandat de cinq ans. En plus d’avoir dirigé la Caisse de dépôt et placement pendant plus de 10 ans, il était récemment sous-ministre des Finances à Ottawa. Au cours de sa carrière, il a aussi dirigé Bell Canada.