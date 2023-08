MLS: des allégations à l’endroit du réputé Bruce Arena

Tentant de faire la lumière sur des allégations de «remarques insensibles et inappropriées», le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a placé l’entraîneur-chef Bruce Arena en congé administratif, mardi.

La nature des commentaires de l’homme de 71 ans n’a pas été dévoilée, tout comme la durée de son absence. Le site sportif The Athletic a également appris qu’il ne s’agissait pas d’un problème de santé.

«L’organisation prend extrêmement au sérieux toute allégation d’inconduite sur le lieu de travail et travaille en étroite collaboration avec la Ligue et coopère entièrement avec cette enquête», ont expliqué par voie de communiqué les «Revs».

Arena est l’entraîneur le plus prolifique de l’histoire de la Major League Soccer (MLS), avec 262 victoires en saison régulière. Il a également remporté cinq coupes MLS et quatre titres d’entraîneur de l’année avec le D.C. United, les Red Bulls de New York, le Galaxy de Los Angeles et le Revolution.

Il est aussi un ancien sélectionneur des États-Unis, lui qui a mené l’équipe durant trois Coupes du monde, entre 1998 et 2006.

Cette saison, la Nouvelle-Angleterre figure au deuxième rang de l’Association de l’Est, avec 43 points en 23 rencontres.