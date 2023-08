Omnium Banque Nationale: Denis Shapovalov ne sera pas à Toronto

Le tennisman canadien Denis Shapovalov ne sera pas en mesure de jouer à l’Omnium Banque Nationale de Toronto la semaine prochaine.

L’athlète de 24 ans en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux mardi.

«Je suis déçu de vous annoncer que je me retire de l’Omnium Banque Nationale de Toronto. J’ai fait tout en mon possible pour soigner mon genou et pour être en mesure de compétitionner, a-t-il écrit. J’ai cependant besoin de plus de temps. Il n’y a pas de plus grand honneur que de jouer un tournoi à la maison et je m’ennuie de jouer à Toronto.»

«Je vais continuer de me concentrer sur mon retour en santé et je sais que je vais tous vous voir au Canada l’an prochain», a ajouté le détenteur du 22e rang au classement mondial de l’ATP.

Il s’agit du deuxième tournoi que Shapovalov est contraint de rater. Il s’était retiré de la compétition tenue à Washington la semaine dernière.

«Shapo» n’a pas joué depuis son revers en quatre manches de 3-6, 6-3, 6-1 et 6-3 contre le Russe Roman Safiullin en huitième de finale du prestigieux tournoi de Wimbledon. Après sa défaite, l’Ontarien boitait en sortant de la surface gazonnée.

L’Australien Nick Kyrgios et l’Espagnol Pablo Carreno Busta, respectivement 35e et 23e au monde, ont également décidé de ne pas participer à la compétition disputée dans la Ville Reine. Par conséquent, Emil Ruusuvuori, J.J. Wolf et Kei Nishikori ont obtenu des places dans le tableau principal.