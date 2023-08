Pardonner est souvent la meilleure avenue

J’ai eu une expérience de vie assez semblable à celle de celui qui signe « Un homme fini », ce matin dans votre Courrier. J’ai toujours senti que je n’étais pas le bienvenu dans ma famille. J’imaginais que quelque chose clochait dans ma filiation, et mes origines incestueuses m’ont été confirmées à l’âge adulte.

La grosse différence, c’est que contrairement à son père adoptif à lui, qui savait ce qu’il faisait en épousant sa mère pour sauver son honneur, le mien n’a jamais accepté sereinement de sauver la face du millionnaire incestueux qu’était mon grand-père et père en même temps. Le rejet envers moi se manifestait aussi de la part de ma mère qui a déjà essayé de me noyer pour se laver de sa honte.

Quant à mon demi-frère, il m’a méprisé toute sa vie durant. Bien sûr, il a dû subir le divorce de ses parents, mais moi aussi je l’ai subi, ce divorce, et je fus comme lui confié à une famille d’accueil parce que notre mère ne voulait plus de nous. Mais sa méchanceté envers le bâtard que je ne savais pas encore que j’étais ne s’est pas arrêtée là. Il se payait régulièrement ma tête et incitait ses amis à faire pareil.

Notre mère suicidaire n’a retrouvé un certain équilibre et un peu d’estime d’elle-même qu’à la mort de son père. C’est à partir de là qu’on a retrouvé un semblant de vie familiale. Mais ce n’était qu’une apparence, et les attaques contre moi ont recommencé de plus belle. Me sentant tellement de trop, j’ai attenté à ma vie.

C’est à ce moment que ma tante, la sœur de ma mère, a fini par me dire la vérité sur mes origines. Non pas pour me faire sentir inclus, mais pour me faire savoir que toute la famille était tannée de me traîner comme un boulet. Cela aurait pu me rendre rancunier envers eux, mais malgré ma tristesse d’appren-dre cette terrible vérité, je me suis pris d’une immense pitié envers ma pauvre mère.

R.S.

L’avenue du pardon fait souvent autant de bien, sinon plus, à celui qui pardonne qu’à celui qui est pardonné. Je devrais plutôt dire ici qu’à l’ensemble des acteurs de l’évènement malheureux dont vous avez été la malheureuse et innocente victime. L’important étant de retrouver de saines raisons de vivre en vous réappropriant votre destin.