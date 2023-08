Photo Stevens LeBlanc

À compter d’aujourd’hui (jusqu’au 13 août), Plein Art Québec (PAQ), le Salon des métiers d’art de Québec, est de retour à l’Espace 400e dans le Vieux-Port de Québec. Figurant parmi les cinq plus grands événements de la ville de Québec, PAQ vous offre deux semaines festives où vous « retrouvez l’art d’ici ». Vous pourrez y découvrir la richesse des produits faits main et soutenir, le temps d’une rencontre, la vitalité économique, touristique, sociale et culturelle des régions du Québec. Plus de 100 artisan.es professionnels, dont 25 artisans de la relève en provenance des quatre coins du Québec, viendront témoigner de leur savoir-faire et de leur passion. Plein Art Québec est fier d’accueillir le Bas-Saint-Laurent comme région à l’honneur de cette 41e présentation qui peut compter à nouveau (pour une 6e année) sur l’animateur et comédien Christian Bégin à titre de porte-parole. Il sera sur place, au détour des kiosques, pour présenter ses coups de cœur tout au long de l’événement et pour animer quelques rencontres au Studio métiers d’art sur matieres.ca. L’entrée est gratuite et la programmation complète est disponible sur https://matieres.ca. Sur la photo, lors du lancement de PAQ, de gauche à droite : Julien Sylvestre, directeur général du Conseil des métiers d’art de Québec ; Christian Bégin, porte-parole de PAQ ; Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale, et Marc Douesnard, président du Conseil des métiers d’art du Québec.

Justine sort de l’ombre

Photos fournies par Les Festifs

Justine, bar et restaurant d’ambiance speakeasy né pendant la pandémie et dont le menu s’inspire de la période de la prohibition, sort de l’ombre pour se dévoiler au grand jour, cet été, avec l’ouverture de sa terrasse (photo). Située en plein cœur du Vieux-Québec, rue Saint-Paul, Justine était, jusqu’à tout récemment, cachée derrière une vitrine habillée de rideaux, ne dévoilant pas ce qui s’y cachait à l’intérieur. Depuis quelques jours, le bar se dévoile, permettant maintenant à sa clientèle de profiter des belles journées au soleil, sans toutefois dénaturer le concept. Univers interdit, inspiré de l’époque de la prohibition des années 1920 avec ses bars clandestins, Justine est un réel terrain de jeu pour le propriétaire Martin Vaillancourt (photo), aussi à la tête du pub et de la microbrasserie Le Corsaire ainsi que de la distillerie Lore & Legends, et son équipe, leur permettant d’exploiter des produits non conventionnels et de retourner à la restauration à l’ancienne en prenant le temps de venir à la rencontre de la clientèle. Ce concept se transporte maintenant en terrasse, vu la demande incessante, et les produits exceptionnels qui y sont proposés sont désormais offerts à l’extérieur également.

Eléa, la terrasse du Château

Photos fournies par DF Motion

Plusieurs ignorent que le Fairmont Le Château Frontenac (LCF) a une magnifique piscine et que sa terrasse est désormais ouverte à tous. Cette bonne nouvelle survient au même moment que le dévoilement du nom de l’espace perché au 6e étage : Eléa, la terrasse du Château ! Dans une atmosphère chic et contemporaine, vous pourrez admirer les vues spectaculaires du Vieux-Québec, profiter d’une carte qui comporte des plats aux saveurs estivales et de délicieux cocktails, en plus de vous prélasser sur les lieux, grâce au service attentionné qui fait la réputation de l’établissement. Le service de bar et de nourriture est disponible tous les jours de 12 h à 20 h, tandis que les soirées animées avec DJ ont lieu du jeudi au samedi de 17 h à 20 h. Vous voulez la « totale » ? Optez pour le forfait « cabanas », grâce auquel vous profiterez de la piscine chauffée, d’un bain à remous et de saunas. Les prix des « cabanas » varient de 150 $ à 500 $, selon l’heure et la durée de la location.

Anniversaires

Photo AFP

Jason Momoa (photo), acteur, producteur et réalisateur américain (d’origine océanienne) qui a accédé à la notoriété au cinéma grâce au rôle d’Aquaman en 2018 et plus récemment dans le film Rapides et dangereux 10, 44 ans... Me Luc Paradis, associé senior, secteur Affaires, chez Morency, société d’avocats, S.E.N.C.R.L... Marc Denis, analyste des matchs des Canadiens à RDS, 46 ans... Beckie Scott, fondeuse à la retraite, 49 ans... Lawrence Cassista, chroniqueur dans l’hebdo L’Autre Voix et impliqué au sein du Carnaval de Québec, 79 ans... Bruno Laplante, baryton et chanteur d’opéra, 85 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 1er août 2019 : David Latouche (photo), 31 ans, directeur des communications et marketing, Opération Nez rouge... 2018 : Rick Genest, 32 ans, mieux connu sous le nom de Zombie Boy, mannequin montréalais entièrement tatoué sur le visage et le corps... 2017 : Jérôme Golmard, 43 ans, tennisman français, professionnel de 1993 à début 2006... 2015 : Bernard d’Espagnat, 93 ans, physicien français... 2013 : Gail Kobe, 81 ans, actrice et productrice américaine... 2012 : Douglas Townsend, 90 ans, compositeur américain... 2003 : Marie Trintignant, 41 ans, actrice française... 1996 : Lucille Teasdale-Corti, 67 ans, pédiatre et chirurgienne... 1996 : Frida Boccara, 55 ans, chanteuse française.