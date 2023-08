Trudeau est-il en train de perdre son vestiaire?

Un grand dépoussiérage à saveur économique.

C’est ce que le gouvernement Trudeau aimerait que l’on retienne du remaniement ministériel majeur auquel nous avons assisté la semaine dernière.

Or, il n’en est rien.

Cosmétique

Du strict point de vue du nombre, l’exercice est en effet important.

Et encore.

Trente ministres ont changé de «fonction», nous dit-on. Du jamais vu depuis on ne sait plus quand. Mais plusieurs de ces changements sont cosmétiques.

Jonathan Wilkinson n’est plus le ministre des Ressources naturelles, mais le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie.

Ça fait plus sérieux, plus économique. Mais il s’agit de la même personne assise à la même chaise dans les mêmes fonctions.

Un tel sera responsable des Aînés au lien d’une telle, qui se retrouve avec une coquille vide.

On a retiré à une telle les Petites entreprises pour les donner à une nouvelle venue d’une circonscription clé du Grand Toronto.

Le premier ministre prétend avoir bonifié son équipe économique avec la venue au Conseil du Trésor d'Anita Anand, la compétente ex-ministre des vaccins qui était à la Défense.

Mais ce poste de second ordre n’a aucune réelle portée économique.

Pour le reste, le gouvernement Trudeau change de porte-parole dans certains dossiers clés, comme l'ingérence étrangère et le logement, mais c'est business as usual.

Même ministre des Finances, même entourage dans le bureau du premier ministre, même philosophie.

Si ce remaniement était censé insuffler un vent de renouveau sur un gouvernement vieillissant, l’exercice tombe à plat.

Pire, Justin Trudeau en sort pour l’instant affaibli.

Jambettes

Dans les derniers jours, des députés ont choisi de laver leur linge sale sur la place publique.

Ils ont vu clair dans les manœuvres de leur chef et ne sont pas impressionnés.

Dans le Toronto Star et ailleurs, des libéraux déçus remettent carrément en question la stratégie et les décisions du premier ministre et de son entourage.

Le contexte est bien sûr propice à ce genre de bavardage.

Pour certains députés ambitieux, il s’agissait probablement de la dernière chance d’accéder à la grande table des décisions.

Mais pour le premier ministre, la distraction arrive à un bien mauvais moment.

Au lieu d’un front uni, il obtient des jambettes en coulisses après un remaniement dont l’objectif était de l’aider à se remettre sur les rails.

Son autorité morale et celle de ses plus proches collaborateurs sont remises en question alors que sont publiés des sondages désastreux pour eux.

Un sondage Abacus place les conservateurs en avance de 10 points sur les libéraux.

C’est encore pire quand on y regarde de plus près selon des données que m’a fourni Abacus. Dans la cruciale grande région de Toronto que les libéraux ont dominé à plate couture dans les trois dernières élections, leur avance a complètement fondu.

Justin Trudeau a sauvé le Parti libéral en 2015. Une génération entière de libéraux lui doit sa carrière politique.

Il demeure immensément populaire à l’intérieur du parti. Mais force est de constater que son étoile a pâli et que son vestiaire, comme le veut l’analogie sportive, risque de devenir de plus en plus turbulent.