Un été sans orage pour Pierre Poilievre

Normalement, les gouvernements montent dans les sondages durant la période estivale.

Un phénomène qui s’explique normalement par l’absence de périodes des questions où les ministres sont critiqués fortement par les partis d’opposition.

Cependant, cet été, c’est le contraire. Les derniers sondages de la firme Léger et d’Abacus Data montrent que les conservateurs ont accentué l’avance qu’ils avaient sur les libéraux.

L’écart est maintenant de neuf à dix points, c’était de cinq à six points lorsque la Chambre des communes a terminé ses travaux en juin.

L’effet du remaniement

Maintenant, il reste à voir si le gros remaniement effectué par Justin Trudeau aura un impact sur l’électorat.

Le brassage de cartes a eu une grande couverture médiatique, car c’était pratiquement la seule nouvelle importante la semaine dernière, mais c’était également le cœur des vacances d’été.

Donc, on peut se demander si les Canadiens ont vraiment porté attention à ces changements.

Est-ce que l’électorat pense que ce sont de bons changements ou que le problème est plutôt le capitaine du bateau?

C’est toujours le risque dans ce type d’opération. Si le nouveau conseil des ministres ne livre pas la marchandise, l’attention sera portée sur Justin Trudeau.

Pendant ce temps...

Pierre Poilievre n’a pas fait de frasques depuis le début de l’été.

Il navigue sur une mer plutôt calme présentement. Il travaille toujours à trouver son style. Il ne porte plus ses lunettes, il a changé sa coiffure et le ton de sa voix est plus doux.

Le chef conservateur sait très bien que ses chances de devenir premier ministre sont réelles. Mais, qu’il doit être vu comme une alternative acceptable à Justin Trudeau.

De plus, il ne doit pas prendre le premier ministre à la légère. Justin Trudeau réussit toujours à se réinventer en campagne électorale.

Maintenant, il reste à savoir quand aura lieu cette fameuse élection.

Avec un été pluvieux, M. Trudeau ne devrait pas se lancer lui-même en campagne à moins que les voies ensoleillées reviennent à l’automne.