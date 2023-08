Une mère disparue mystérieusement en pleine nuit suspectée d’avoir chuté d’un bateau de croisière

Une femme de 64 ans, disparue mystérieusement au beau milieu de sa dernière nuit sur un bateau de croisière, pourrait avoir chuté du navire, tandis que les systèmes de détection de l’engin auraient détecté une chute, dans le détroit de Singapour.

«On a demandé à voir les images des [caméras de surveillance], mais pour l’instant, nous n’avions rien reçu pour nous confirmer que c’était elle. Tout ce qu’on sait c’est que l’équipage pense qu’elle a sauté», a relaté lundi Apoorv Sahani, le fils de la disparue, au Straits Times.

Au beau milieu de la nuit lundi, Jakesh Sahani, 70 ans, se serait réveillé en réalisant que sa femme, Reeta Sahani, 64 ans, ne se trouvait plus à ses côtés dans leur cabine, pour leur dernière nuit à bord de la croisière Spectrum of the Seas, de la compagnie Royal Carribean, qui avait levé le cap en Malaisie quatre jours plus tôt pour se rendre à Singapore.

Mais en informant l’équipage de sa disparition, ces derniers l’auraient informé que les systèmes de détection du navire auraient relevé la chute de quelque chose durant la nuit, estimant qu’il pourrait s’agir de la sexagénaire.

Cette dernière ne savait pas nager, selon ce qu’a rapporté son fils au média singapourien.

Mais pour le père et son fils, cette conclusion n’a ni queue ni tête, puisque la sexagénaire passait un bon moment à bord.

«Elle était en vacances et s'amusait, puis tout cela s'est produit. Cela n'a pas de sens, a martelé son fils au Straits News. Nous pensons qu'elle est peut-être encore sur le bateau, coincée quelque part.»

De son côté, l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) aurait indiqué qu’une opération de recherche a été mise en place par le Centre de coordination de sauvetage maritime (MRCC) de Singapour pour tenter de localiser une personne disparue dans l’eau, selon un communiqué rapporté par le média anglophone.