Tarasenko explique pourquoi il a choisi les Sénateurs

Pour la première fois de sa carrière, Vladimir Tarasenko aura l’occasion d’évoluer pour une formation canadienne la saison prochaine. Plusieurs facteurs l’ont convaincu de s’entendre avec les Sénateurs d’Ottawa, mais avec la vie de famille.

En conférence de presse, mardi, le Russe a dit avoir hâte de vivre le hockey au nord de la frontière, après un long séjour à St. Louis et un court passage à New York. Même si d’autres offres étaient plus alléchantes monétairement, Tarasenko s’est laissé charmer par ses nouveaux coéquipiers.

«J’ai parlé avec Claude [Giroux] et Brady [Tkachuk]. Ils m’ont dit tout ce qu’il y avait à savoir sur l’équipe et ça m’a fait comprendre que c’était la bonne option pour moi. C’est très excitant», a-t-il mentionné.

Selon Bally Sports, les Sharks de San Jose auraient offert 6M$ pour une campagne au vétéran de 31 ans, mais les 5M$ proposés par les Sénateurs ont fait l’affaire. Il a également préféré le court au long terme, afin de voir s’il pouvait bien s’acclimater à son nouvel environnement.

«J’ai parlé avec ma famille et nous avons pris le temps de prendre une décision. Ottawa a une très bonne et jeune équipe. Ils ont gagné pas mal de matchs la saison dernière et n’ont raté les séries éliminatoires que par six points», a expliqué Tarasenko en entrevue avec le réseau TSN.

«Les gars qui jouent là-bas ont l’air prêts à faire un pas vers l’avant et ils sont tissés serrés, a-t-il poursuivi. C’est toujours agréable d’être au sein d’un groupe qui est proche et avec des gars qui tiennent aux autres.»

En 2022-2023, l’ailier droit considéré autrefois comme l’un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale n’a inscrit que 18 buts en 70 matchs, son plus bas total en carrière pour une saison complète. Il a conclu l’année avec 50 points.