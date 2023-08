Volbeat au Centre Vidéotron : les nouveaux chouchous métalliques des Québécois

Quand il est question de musique heavy métal, Québec est indéniablement la ville de Metallica, Iron Maiden et Avenged Sevenfold, mais pas loin derrière, de moins en moins loin même, il y a Volbeat.

En ne ratant jamais une occasion de venir faire un tour dans la capitale pour y déployer son mélange unique en son genre de métal/hard rock/rockabilly/country mélodique, le groupe danois est-il en train de se tailler une place parmi les chouchous métalliques des gens de Québec ?

Pour les milliers d’admirateurs enthousiastes qui ont assisté à l’électrisante performance de Volbeat au Centre Vidéotron, mardi soir, la réponse est certainement oui (un gros oui avec le poing en l’air, de préférence).

Depuis qu’il a assuré la première partie d’un programme double de Metallica au Colisée, en 2009, Volbeat est revenu cinq fois à Québec, se gagnant de nouveaux adeptes à chaque fois.

Si la bande Michael Poulsen continue d’offrir des concerts aussi inspirés que celui observé mardi, il n’y a pas de raison que la tendance s’inverse quand on les reverra.

Métal et Johnny Cash

Ce ne sont pas encore les grands-messes de Metallica, mais la communion entre le groupe et Québec était palpable. Ou plutôt audible.

Arrivés sur l’air d’un vieux succès de Motorhead, les gars de Volbeat ont fait feu dès le coup d’envoi en enchainant le hard rock énergique de The Devil’s Bleeding Crown, le thrash métal de Temple of Ekur et Seal The Deal, sans donner une seconde au public pour reprendre son souffle.

Nous n’étions cependant pas dans un spectacle métal comme les autres. Die To Live et la rassembleuse Wait A Minute My Girl, l’une des cinq chansons entendues de leur excellent album de 2021, Servant of the Mind, ont mis une agréable ambiance de rock and roll du siècle dernier dans le Centre Vidéotron.

« Vous aimez ça, le matériel des années 1950 », a constaté avec plaisir Micharl Poulsen.

En cours de route, on a même fait des détours chez Johnny Cash (Ring of Fire) et Dusty Springfield (I Only Want To Be With You), des titres qui ont enrobé les sonorités country de Sad Man’s Tongue, une des favorites de la foule avec Lola Montez et For Evigt, si on de fie au nombre de téléphones cellulaires qui les filmaient.

Le sourire aux lèvres

C’était tout de même un concert métal. La musclée Shotgun Blues, un des bons titres thrash parus de mémoire récente et livrée avec une précision chirurgicale, l’a rappelée de brillante façon.

Galvanisé par les nombreuses interventions survoltées du chanteur, le public a pu vivre son moment métallique à fond en se lançant dans un mosh pit sur l’air de Still Counting.

« Grâce à vous, on quitte avec le sourire aux lèvres », a lancé Michael Poulsen en promettant, bien évidemment, que Volbeat reviendra jouer pour ses adeptes de Québec.

D'ici là, le quatuor sera à la Place Bell de Laval, mercredi.

Halestorm : tonitruante Lzzy Hale

Photo Pascal Huot/Agence QMI

La prestation de Halestorm en première partie a pris fin sur une ovation et il n’est pas nécessaire d’être un grand analyste pour deviner que les applaudissements servaient surtout à saluer la performance de l’intense Lzzy Hale.

Pendant 60 minutes, la rockeuse de 39 ans a épaté autant par la puissance de sa voix, qu’elle a mise en valeur dès son arrivée sur les planches en interprétant un extrait a cappela de Raise Your Horns, que par sa forte présence scénique.

Capable de passer du chant clair au cri strident tout en tenant des notes élevées plusieurs secondes, Hale a aussi demandé aux spectatrices d’être fière d’être des femmes. Quelques instants plus tard, à genoux et les projecteurs braqués sur elle, elle rendait hommage à des rockeuses d’une autre époque en reprenant Crazy On You, de Heart.

Si la tonitruante Lzzy Hale a été le centre d’attention, son batteur de frère Arejay a aussi démontré son sens du spectacle en étalant ses talents de jongleur et en offrant un divertissant solo, ce passage obligé de tout concert rock dont on préfèrerait souvent se passer.

C’était la première fois en huit ans, depuis un concert au Capitole, que les Américains jouaient à Québec. C’est à souhaiter que Halestorm, un groupe taillé sur mesure pour une ville folle de rock, n’espace pas autant sa prochaine visite.