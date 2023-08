LABRIE, Renée



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Renée Labrie. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille célébrera le départ du plus long voyage de RenéeVeuillez prendre note qu'en mémoire de Renée, il y aura quelques allocutions à 14h15 qui nous rappelleront son passage parmi nous. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Pierre Carbonneau (Martin Duquette) : ses petites-filles ; Justine et Maude Duquette : son frère, ses sœurs et ses beaux-frères ; Alain, Lise (Bill Howard), France, Claire (Charles Gagnon) : ainsi que plusieurs nièces, petites-nièces, petits-neveux, arrière-petit-neveu, cousines, cousins et ami(e)s. Un sincère remerciement est adressé au personnel des palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802/ site internet : https://www.fondationhsab.org/ ou à la Société de recherche sur le cancer, 625 av. du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Qc), H3A 3S5. Par téléphone au 1(866) 343-2262 / site internet : www.recherchecancer.ca. La direction a été confiée à résidence funéraire