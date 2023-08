L’Afrique noire est mal partie et son avenir est incertain

Dans son livre prophétique L'Afrique noire est mal partie paru en 1962, l'écologiste progressiste René Dumont décrivait les graves lacunes et déficiences de l’Afrique subsaharienne nouvellement indépendante. Soixante ans plus tard, on doit constater qu’elles ont empiré.

Ainsi, les coups d’État, réussis ou pas, connaissent une résurgence tonitruante en Afrique francophone, où on en dénombre une dizaine depuis 2020. L’Afrique noire surclasse dans ce domaine le reste du monde. De celui, raté, de 1960 contre l’empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié jusqu’à l’actuel au Niger, l’Afrique subsaharienne a connu quelque 120 coups d’État ou tentatives de coups d’État.

L’Afrique spirale dans la médiocrité

Les analyses de Dumont firent scandale à l’époque. Il jugeait tout aussi sévèrement les nouvelles élites africaines que les anciens colonisateurs. Pour lui, la décolonisation a entraîné la tribalisation et la «médiocrisation» du sous-continent noir: aux maîtres coloniaux ont succédé des castes de privilégiés engendrant népotisme, corruption, impunité, gaspillage et incompétence.

Alors que la situation des paysans stagnait ou se détériorait, la scolarisation d’une élite petite citadine a permis de multiplier les bureaucrates, créant ainsi une nouvelle classe de profiteurs.

Aux insuffisances de développement dues à l’incompétence et à l’avidité des élites – pauvreté, bas niveau de santé et carences en éducation – s'ajoute maintenant une situation politique instable aggravée par la montée du djihadisme, les séquelles de la COVID-19 et les répercussions en Afrique de la guerre en Ukraine (approvisionnement en blé, mercenaires Wagner).

À cela s’ajoute la détresse des paysans amplifiée par les dérèglements climatiques actuels. Soixante-dix pour cent de la population africaine tire l'essentiel de ses revenus de l’agriculture.

Dans les années 1980, pour Radio-Canada, je me suis rendu à plusieurs reprises en Afrique, déjà affectée par des conditions climatiques qui engendraient des famines.

Une démographie explosive

Grâce aux progrès de la médecine, on assiste en Afrique à une baisse importante de la mortalité infantile: les naissances sont quatre fois plus nombreuses que les décès. L’Afrique va connaître la hausse la plus importante de la population mondiale dans les années à venir. D’ici 2050, sa population va plus que doubler pour atteindre 2,8 milliards. Son développement économique ne suivra pas.

La solution évidente serait de limiter la natalité africaine. Mais pour des raisons culturelles, la planification des naissances est pratiquement impossible à imposer à ces sociétés traditionnelles. Ce sont des dizaines de millions d’Africains qui vont tenter de rejoindre l’Europe à travers la Méditerranée, où les populations sont de plus en plus réticentes à les accueillir, comme l’indique la montée de l’extrême droite européenne.

Selon des projections de l’ONU, plus de la moitié de la population de l'Afrique noire en 2037 va vivre dans les villes. Le nombre de citadins africains dépassera le nombre de citadins chinois d'ici 2041, pour constituer un quart de la population urbaine mondiale en 2050.

Ce milliard d’Africains, qui va s’entasser dans des villes aux conditions sanitaires lamentables, créera une situation idéale pour la propagation de virus. Sur les marchés de viande de brousse, des acheteurs auront inévitablement accès à des espèces animales porteuses de virus pathogènes.

Afrique noire: des défis vertigineux

L’Afrique noire va-t-elle se remettre de la quadruple crise du climat, de la santé, du développement et de la démographie pour bâtir des économies viables? Va-t-elle surmonter ses problèmes de gouvernance? Ses défis en matière de paix, de sécurité et de terrorisme? La réponse à ces questions affectera la planète entière.