Après Metallica, Elisapie propose une émouvante relecture en inuktitut de «Wild Horses», des Rolling Stones

Après The Unforgiven de Metallica, c’est au tour de Wild Horses, des Rolling Stones, de se métamorphoser en une touchante ballade en inuktitut sous les bons soins musicaux d’Elisapie.

• À lire aussi: Elisapie reprend une chanson de Metallica en inuktitut et le Rolling Stone embarque

Ce vieux succès des Stones, paru originalement sur l’album Sticky Fingers, en 1971, devient Qimmijuat. Lancé mercredi matin, c’est le quatrième extrait de l’album Inuktitut, qui paraîtra le 15 septembre et comprendra dix relectures dans la langue maternelle d’Elisapie de classiques du rock et de la musique pop des années 1960 à 1990.

Ses reprises de Time After Time, de Cindy Lauper, de Heart of Glass, de Blondie, et de The Unforgiven ont déjà permis d’attirer l’attention sur ce projet singulier et prometteur, mené avec les excellents musiciens Joe Grass, Robbie Kuster, François Lafontaine et Leif Vollebekk.

Metallica et son batteur, Lars Ulrich, avaient même fait découvrir la version d’Elisapie de The Unforgiven à leurs abonnés sur les réseaux sociaux après son lancement, en juin dernier.

Inuktitut renfermera aussi des reprises de titres de Pink Floyd, Led Zeppelin, Leonard Cohen, Queen, Fleetwood Mac et Patrick Hernandez.

Comme c’était le cas pour les autres extraits de l’album, Qimmijuat (Wild Horses) vient avec un vidéoclip, qui met en scène les habitants des villages d’Inukjuak et de Salluit, au Nunavik.

«La chanson, explique-t-on dans un communiqué, rend hommage à un ami d’enfance qui, entre la séparation de ses parents et sa relation tendue avec son père, avait une vie familiale compliquée et qui trouvait refuge en écoutant ce succès des Rolling Stones, comme s’il enfourchait son cheval pour s’enfuir loin de ses problèmes.»