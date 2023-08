Australie: une annonce d’emploi pour un salarié «non woke»

Une entreprise informatique australienne a attiré tous les regards sur elle après avoir publié une annonce d’emploi avec une exigence inhabituelle: le candidat ne doit pas être «woke».

Wallis Computer Solutions chercherait ainsi un technicien MSP L2+ «non woke» et qui «valorise la diversité de pensée» pour rejoindre son équipe, selon l’annonce qui a depuis été partagée sur Reddit.

Les exigences vont même plus loin dans les détails du poste, puisqu’il est indiqué que les candidats potentiels ont été informés qu’il n’y aurait «aucune exigence concernant les pronoms».

«Nous savons ce qu’est une femme», est-il notamment écrit dans l’annonce.

Par ailleurs, l’offre d’emploi précise également qu’il «n’est pas nécessaire d'avoir le vaccin COVID ou tout autre vaccin pour travailler».

L’entreprise s’était déjà fait remarquer l’année passée après avoir partagé une annonce pour un technicien «non vacciné».

L’offre d’emploi a bien évidemment vite fait réagir plusieurs internautes.

«Terriblement peu professionnel et un signal d'alarme pour toute personne dotée d'un cerveau. On se fiche des convictions politiques de quelqu'un. Faites simplement votre travail et agissez de manière professionnelle», a notamment déclaré l’un d’eux.