Comment réussir son intégration au Québec quand on vient d’ailleurs

Le Devoir publiait hier un article bancal soutenant que la loi 21 était responsable du plus grand attachement des communautés issues de l’immigration au Canada qu’au Québec. J’ai répondu dans ma chronique de mardi à ces accusations infondées.

Le Devoir en remet toutefois aujourd’hui en présentant comme des martyrs deux immigrés américains qui ont choisi le Québec pour son caractère «progressiste», apparemment aussi important que le français, nous dit le quotidien, mais qui, après une année et demie ici, mettent déjà de l’avant leur sentiment d’exclusion. Apparemment, le Québec n’est pas conforme au fantasme qu’ils s’en faisaient.

De quoi se plaignent-ils? Des «statistiques de Legault», qui s’appuient sur la langue parlée à la maison pour juger de la vitalité du français. Ces nouveaux arrivants en sont venus à la conclusion qu’ils ne seront jamais considérés comme de vrais Québécois.

Français

Derrière cela, c’est Le Devoir qui s’engage dans la campagne contre l’utilisation de la langue parlée à la maison comme indicateur pour juger de la vitalité du français.

On veut nous convaincre qu’on pourrait se contenter du critère de la langue utilisée en public. Absurdité!

Imaginons un Québec où le français ne serait plus parlé à la maison que par 60%, ou 50% des Québécois. Les autres parleraient une autre langue. C’est-à-dire que dans une génération, ils parleraient anglais.

Peut-on croire que dans ce contexte, le français demeurerait la langue publique commune?

Une langue n’est pas qu’un instrument de communication. Elle s’ancre dans la vie d’un peuple. C’est parce que les Québécois voulaient cesser de ranger leur langue au vestiaire lorsqu’ils arrivaient au travail qu’ils se sont battus au moment de la Révolution tranquille. Mais une langue qui ne serait plus qu’officielle sans être la langue de la vie serait une langue morte, strictement administrative. Et la langue officielle finirait par tomber.

Mais posons la question: comment réussir une véritable intégration au Québec?

Premièrement, il faut accepter, et cela, quelle que soit la société où on émigre, qu’elle ne se pliera pas à tous nos caprices et qu’il faudra faire des efforts pour s’y inclure. Cela implique de ne pas accuser la société d’exclusion lorsqu’elle nous demande de nous adapter, lorsqu’elle nous impose des contraintes auxquelles on n’avait pas pensé.

Dans le cas du Québec en particulier, cela implique d’accepter que le français est la langue de notre peuple – et non pas le français et l’anglais.

Efforts

Cela implique d’accepter l’histoire du Québec, son combat national, et de le faire sien, même s’il y a plusieurs façons de le faire.

Cela implique d’accepter globalement le rapport particulier à la religion que nous avons ici.

Cela implique de se dire d’abord Québécois, et non pas d’abord Canadien ou Montréalais ou de sa communauté d’origine.

Cela n’est pas facile, mais personne n’est obligé de s’installer ici s’il ne veut pas nous rejoindre existentiellement.

Mais si le nouvel arrivant fait tout cela, ou du moins, s’il multiplie les efforts en ce sens, nous lui dirons: «Tire-toi une bûche, l’ami, tu es désormais des nôtres».