COVID-19: attendre l’automne pour la prochaine dose de rappel du vaccin

Avec le retrait des dernières mesures sanitaires, la pandémie semble finie, mais le gouvernement recommande toutefois à la population d’aller chercher une dose de rappel à l’automne.

Selon des experts, les personnes qui doivent recevoir une dose de rappel contre la COVID-19 – soient celles qui ont reçu leur dernière dose ou qui ont été infectées il y a six mois ou plus – devraient plutôt attendre en automne lorsque le vaccin adapté aux nouveaux variants sera disponible.

«Ne sortez pas [pour vous faire] vacciner maintenant à moins que vous ayez une raison spécifique [...] de le faire», a ainsi expliqué au National Post le Dr Fahad Razak, un interniste à Unity Health à Toronto et ancien directeur scientifique de la table consultative scientifique de COVID-19 de l’Ontario.

L’expert craint toutefois que la campagne de vaccination automnale soit peu populaire.

La meilleure façon de protéger les plus vulnérables, c’est que tout le monde ait sa dose de rappel, a tenu a précisé Dawn Bowdish, immunologiste à l’Université McMaster.

Cependant, ce n’est pas tous les experts qui s’entendent pour dire que la dose de rappel est nécessaire pour tous. Certains croient que les personnes en bonne santé n’ont pas besoin de se faire vacciner à nouveau.

«Je pense que nous devrions cesser d’essayer de prévenir toutes les infections symptomatiques chez les jeunes en bonne santé en les stimulant avec des vaccins contenant des souches d’ARNm qui pourraient disparaître quelques mois plus tard», a ainsi écrit dans le New England Journal of Medicine le Dr Paul Offit, pédiatre et membre du comité consultatif sur la vaccination de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Ce dernier a rappelé que les personnes ayant reçu le vaccin original demeurent protégées contre les formes sévères de la COVID-19.