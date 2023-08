Criminalité: Trudeau semble en train de constater son échec

C’est tout un brassage de cartes qu’a opéré Justin Trudeau la semaine dernière. Même si son remaniement a épargné les principaux ministères stratégiques, il demeure le plus majeur dont j’ai souvenir.

Majeur par le nombre de ministres touchés. Majeur aussi parce que sept individus se font montrer la porte de sortie. Énorme et rare! On trouvera des circonstances atténuantes, il n’en demeure pas moins que la rétrogradation d’un ministre constitue un geste puissant, perçu comme radical en politique.

En posant le geste sept fois, Justin Trudeau fait plusieurs choses. Il met le pied à terre et rappelle que c’est lui le patron. Il rappelle aussi que son parti s’en va à la guerre et que la bataille contre Pierre Poilievre sera féroce. Il met la barre haute sur le genre d’engagement qu’il attend de ses troupes en vue de ladite bataille. Il agit en chef qui est là pour rester.

Je retiens une chose de plus. Parmi les éjectés, David Lametti et Marco Mendicino. Deux personnalités qu’on présentait comme des vedettes du Parti libéral du Canada il y a quelques années à peine.

Qu’ont en commun ces deux ministres déchus? Ils ont joué à deux mains dans les politiques visant à rendre la vie plus douce aux criminels.

Moins sévère

À la sécurité publique, Mendicino a été embourbé dans l’histoire de Paul Bernardo. Le déplacement de ce criminel tortionnaire vers une prison de moindre niveau a fait la manchette durant tout le printemps. Le ministre a bien mal géré l’affaire et n’a pas tellement donné l’impression de dire la vérité.

L’épisode Bernardo a aussi fait ressurgir une nouveauté dans la loi, votée par les libéraux, qui était passée inaperçue jusque là. Ce changement législatif met une nouvelle pression sur le système carcéral pour que tout détenu se retrouve dans les conditions de détention les moins sévères possibles.

Quant au ministre Lametti, l’adoption de son désormais célèbre projet de loi C-5 a réduit les peines et enlevé les peines minimales, notamment pour plusieurs crimes par arme à feu. Au moment où plusieurs villes, dont Montréal, s’évertuaient à combattre la montée des crimes par armes à feu, l’initiative Lametti avait de quoi étonner.

Constat d’échec?

Soyons clairs: ces ministres n’ont pas agi en solo. Ils ont fait adopter ces politiques avec l’aval du premier ministre et du cabinet. Or en dégommant les ministres, on pourrait déduire que Justin Trudeau est aussi en train de tourner la page sur son approche de lois plus clémentes envers les criminels.

Peut-être fait-il le constat que sa politique est un échec. Il y a quelques jours, Statistique Canada révélait que l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) avec violence a connu une nouvelle hausse de 5% l’an dernier.

Les politiques sociales expérimentales supportant ces peines moins sévères promettent toujours une société plus belle, plus juste et sans violence. Hélas, ça ne fonctionne qu’au pays des licornes.