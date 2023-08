EN VIDÉO | 28 obus explosent sur une magnifique plage dans un secteur touristique

L'armée turque a fait exploser des obus d'artillerie découverts dans l'eau au large d'une plage située sur la mer Noire en Turquie, mercredi.

Au total, 28 obus d’artillerie avaient été trouvés dans les eaux au large de la plage par des plongeurs militaires le 29 juillet.

Les experts militaires ont donc mené une explosion contrôlée afin de détruite les obus, très tôt mercredi matin, rapporte Reuters.

La plage est située dans la ville de Sile, au nord-est d'Istanbul.

Les plages de cette région sont caractérisées par leur sable doré, et leurs eaux chaudes et turquoise et les paysages rocailleux à couper le souffle. Le secteur est prisé par les touristes où l’on retrouve de nombreux hôtels et restaurants.