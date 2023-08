Fêtes de la Nouvelle-France : une immersion dans l'histoire dès jeudi à Québec

L’histoire sera à l’honneur à compter de jeudi à Québec alors que plusieurs auront la chance de vivre une réelle immersion au cœur de celle-ci à l'occasion de la 26e édition des Fêtes de la Nouvelle-France qui se dérouleront jusqu’au 6 août.

Près d’une centaine d’activités seront offertes durant les Fêtes qui s’étendront sur plusieurs sites comme du côté de la Poudrière et du parc de l’Esplanade.

La Poudrière sera d’ailleurs transformée en Cabaret à Boisdon où l’on présentera également des spectacles un brin grivois le soir.

Nouveauté cette année, la place de l’Assemblée nationale accueillera elle aussi plusieurs activités. Les festivaliers y trouveront la Place publique, le Marché du village et l’Auberge du Corsaire qui accueillera des spectacles comme Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn, le 4 août à 21h30.

En plus de ces nombreuses activités, ce sera également l’occasion parfaite de rencontrer et d’échanger avec de nombreux personnages historiques.

Selon le directeur de la programmation Jérôme Déchêne, il s’agit d’une merveilleuse occasion pour toute la famille de découvrir ou redécouvrir l’histoire d’une manière différente.

«C’est une occasion unique de vivre notre histoire différemment. On connait tous des parcelles de notre histoire, mais de pouvoir vivre une véritable immersion c’est une tout autre chose et c’est pourquoi on invite les gens», souligne-t-il.

Une offre diversifiée

La programmation chargée permettra d’ailleurs d’assurer du plaisir autant entre adultes qu’en famille alors que la fameuse chasse au trésor est de retour avec trois nouvelles quêtes.

Les jeux d’antan et d’hébertisme s’ajoutent également aux activités familiales tout comme le spectacle de marionnettes qui aura lieux dans l’auberge le dimanche matin.

«Pour tout ce qui est quizz historiques, chansonnier, ou spectacle burlesque on attends les gens à la tombée de la nuit au Cabaret à Boisdon, mais seulement le public averti», lance M. Déchêne en riant.

Le renommé Charles Beauchesne que l’on peut entendre dans Les pires moments de l'histoire sera également présent afin raconter à sa manière «les horreurs en Nouvelle-France».

«On est vraiment content d’avoir une offre aussi diversifiée et on est très confiant que les gens seront présents encore comme à chaque année», ajoute le directeur de la programmation.

Conférences

En plus du côté festif, cette édition marque également le retour de conférences sur des sujets liés à l’histoire.

Tous les jours, des animations historiques et des performances en continu seront présentées à la Place publique jusqu’à 20h.

La programmation complète est disponible sur le site des Fêtes de la Nouvelle-France.

Avec la collaboration de Diane Tremblay