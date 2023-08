La COVID-19 a frappé plus fort dans les milieux défavorisés à Québec

La pandémie a touché de façon disproportionnée les moins nantis qui avaient trois fois plus de chance d’habiter un secteur à risque, à Québec.

C’est ce qu’ont découvert des chercheurs de la Direction de la santé publique (DSP) du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de l’Université Laval, après avoir croisé des données de recensement avec l’incidence des cas de COVID-19.

Selon leur analyse, qui couvre les 21 premiers mois de la crise sanitaire sur le territoire de la Capitale-Nationale, les populations désavantagées sur le plan socioéconomique avaient 3,6 fois plus de risque d’habiter dans une zone avec une transmission élevée du virus.

À l’inverse, les populations ayant de meilleurs revenus avaient deux fois moins de chance de résider dans un secteur avec beaucoup de cas.

Disparités sociales

La pandémie aurait amplifié les disparités sociales en santé, s’en prenant davantage aux personnes pauvres, immigrantes ou vulnérables en raison de leur santé ou de leur statut social.

«Ce qu’on voit, c’est que la surexposition des aires de diffusion des zones défavorisées, elle est vraie, que tu sois dans un quartier dense, dans un quartier moyennement dense ou dans un quartier qui est peu dense», souligne le responsable de l’étude et médecin-conseil à la DSP, Slim Haddad.

«Pour nous, c’est utile, parce que ça nous permet de dire où sont les zones où la Santé publique doit mettre des efforts pour, par exemple, améliorer les couvertures vaccinales [ou] renforcer ses liens avec les milieux communautaires», dit ce professeur à l’Université Laval et chercheur au Centre VITAM.

Multiples facteurs

L’étude démontre que ces inégalités sont apparues rapidement et se sont amplifiées vague après vague, malgré les efforts de vaccination et les connaissances qui s’amélioraient concernant le virus.

Les milieux les plus touchés se trouvaient dans les quartiers centraux de Québec, bien que des poches de vulnérabilité ont été identifiées ailleurs aussi. La situation était parfois très variable à l’intérieur même des arrondissements.

Selon Gabrielle Lefebvre, première auteure de l’étude et agente de planification, de programmation et de recherche à la DSP, plusieurs facteurs peuvent expliquer ces constats.

«Par exemple, les personnes désavantagées sur le plan socioéconomique occupent plus souvent des emplois essentiels comme préposés aux bénéficiaires ou employés dans des magasins d’alimentation, ce qui augmente leur risque d’exposition à la COVID-19 ou limite leur capacité de se protéger de la maladie», souligne-t-elle.

«De plus, les quartiers où se concentrent les personnes défavorisées sont plus densément peuplés et les logements comptent plus d’occupants, ce qui favorise la contagion.»

L’étude, publiée dans la revue BMC Public Health, porte également la signature du Dr André Dontigny, directeur régional de santé publique.

Quelques constats de l’étude

Des poches de pauvreté et des indices de contagion élevés ont été identifiés notamment dans les quartiers Saint-Roch, Vanier, Limoilou et Beauport.

L’association entre les disparités socioéconomiques et l’incidence de la COVID-19 était observable dès la première vague de la pandémie.

La propagation était plus limitée dans les secteurs moins densément peuplés de l’agglomération de Québec.

La période étudiée allait de mars 2020 à novembre 2021.