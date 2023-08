L’art difficile d’être parent

J’ai lu les propos de « Maman encore en devenir », qui devrait probablement avoir accouché au moment où tu vas répondre à ma lettre. Elle tentait de cerner l’art d’être parent et s’inquiétait du fait qu’elle et son conjoint pourraient ne pas être à la hauteur de la tâche.

Dans ta réponse tu disais « Quand on est sur le bord du plongeoir et que le trac nous prend face au vide devant nous, il faut savoir se faire confiance, car la confiance en soi aide à déplacer des montagnes. » Si on poursuit avec les propos de cette personne, on retrouve dans son texte « Comme tous les deux, on a eu des parents parfaits et très amoureux, même si on a été élevés différemment, on s’inquiète de notre performance à venir. »

Sait-elle que le mot perfection, tout comme le mot amour, ne sont que des mots. On est plus de 8 milliards d’humains sur terre, et pour chacun d’entre nous, le mot amour par exemple peut avoir une connotation différente, selon que l’on parle d’amour charnel ou d’une autre forme d’amour. Le plus important cependant c’est de parler d’amour dans le sens de « d’engagement, de bienveillance et d’intimité ».

Comme sur la patinoire pour un match de hockey, tu ne peux pas être performant en amour si tu passes ton temps à avoir peur de ne pas être à la hauteur. Il faut que tu fonces vers les buts en patinant de ton mieux et surtout le plus vite possible, en faisant attention bien sûr à ne rien détruire sur ton parcours. Pour le reste, c’est à la grâce de Dieu, et à la condition que tu aimes tes enfants comme ils sont, sans en attendre plus que ce qu’ils peuvent te donner.

Un père

Je l’ai répété maintes fois, le rôle de parent est probablement parmi les plus difficiles à tenir sur terre. Certains me diront que, comme je ne l’ai pas tenu, je devrais m’abstenir d’en parler. Je leur répliquerai qu’il n’est pas nécessaire d’avoir eu un cancer pour savoir à quel point c’est difficile d’avaler un tel diagnostic.

Mais je continue à croire que les humains qui veulent devenir parents ont une tonne de bonnes raisons pour le devenir. Ne serait-ce que le fait de vouloir perpétuer la race, ce serait déjà beaucoup. En plus de se donner la chance de voir des humains grandir devant eux et surtout avec eux.