Ils attendent depuis deux ans: le «pire dossier» d’Hydro-Québec

Déjà en attente depuis deux ans, un couple de Ripon, en Outaouais, devra encore attendre plus de cinq mois avant d’être finalement branché à Hydro-Québec.

Vicky et son conjoint ont gagné à la loterie des délais d’Hydro-Québec. Il n’y a pas pire dossier que le leur, de l’aveu même d’Hydro.

«J’ai parlé le 19 juillet avec un employé d’Hydro-Québec et il m’a dit: “Toi, au Québec, tu es le pire dossier qui existe. C’est un dossier houleux et tu devrais porter plainte officiellement.”», raconte Vicky, une jeune femme qui souhaite garder l’anonymat, de peur que son témoignage n’empire sa situation.

Le couple a fait une demande de branchement auprès d’Hydro-Québec au début du mois d’août 2021. Depuis, c’est une succession d’appels, de dates promises mais toujours reportées, et d’excuses de toutes sortes de la part d’Hydro. La dernière date de branchement promise par Hydro-Québec : le 19 janvier 2024, soit deux ans et demi après leur demande.

«Ça nous coûte vraiment cher. On a installé un fil électrique souterrain à nos frais pour 25 000$ plus taxes il y a déjà trois ans. Hydro-Québec nous facture près de 40 000 $ pour un rallongement de 400 mètres jusqu’au réseau, qu’on paye en ce moment tous les deux mois. Et l’hiver, ça nous coûte 90$ par jour pour la génératrice», raconte la jeune femme.

Un 3e hiver sans être branché

Les délais de branchement d’Hydro-Québec sont devenus monnaie courante. Mais une attente de deux ans et demi est un cas exceptionnel.

«Vous n’avez pas idée de l’anxiété et du trouble que ça nous cause. Cet hiver sera le 3e qu’on va passer de cette façon. L’hiver dernier, ça nous a coûté 1000$ de propane et plus de 6000$ d’essence pour la génératrice en deux mois», dit-elle.

Le couple a même déboisé à ses frais le terrain pour permettre la venue des fils, les poteaux sont là, mais pas Hydro. « Là, c’est tout en train de repousser, c’est de la végétation. Ça n’a aucun sens », dit Vicky, qui ajoute que le couple ne peut payer des sous-traitants pour compléter la maison, car leurs économies passent dans le chauffage et la génératrice.

Hydro-Québec répond

«Le plantage des 15 poteaux par des entrepreneurs mandatés par Hydro-Québec est terminé depuis le 25 juillet 2023 et nous devons maintenant procéder à des travaux électriques nécessitant plus de 150 heures et des interruptions planifiées pour lesquelles nous devons tenir compte des autres clients qui seront impactés», précise Cendrix Bouchard, d’Hydro-Québec.

L’acquisition des servitudes (soit les droits pour passer les fils sur des terrains appartenant à d’autres) est en grande partie responsable des délais, souligne-t-il. «Les délais nécessaires pour l’acquisition des servitudes sont hors de notre contrôle et ont été de plusieurs mois dans ce cas-ci. Il est important de comprendre que bien que des démarches soient en cours depuis la fin avril 2021, il serait erroné de conclure que les délais sont tous imputables à Hydro-Québec», conclut-il.