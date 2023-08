Les 5 grands gagnants de la date limite des transactions

Se rangeant du coin des vendeurs, les Mets de New York ont envoyé Max Scherzer aux Rangers du Texas, puis Justin Verlander aux Astros de Houston. Et voilà, battez-vous! À n’en point douter, ces transactions mettront du piquant dans la course au championnat de la division Ouest de la Ligue américaine.

Rangers du Texas

Provisoirement au sommet de la section Ouest, les Rangers du Texas (61-46) ont acquis des éléments importants afin de lutter pour une participation aux séries et possiblement faire un bout de chemin dans les éliminatoires. L’ajout de Max Scherzer vient solidifier la rotation des partants. À 39 ans, le triple vainqueur du trophée Cy-Young a déjà participé à 27 matchs éliminatoires. Il a d’ailleurs gagné la Série mondiale, en 2019, avec les Nationals de Washington. L’acquisition du lanceur Jordan Montgomery est aussi notable. Chez les releveurs, la présence d’Aroldis Chapman, échangé des Royals de Kansas City aux Rangers le 30 juin dernier, vaut également son pesant d’or.

Astros de Houston

Justin Verlander a déjà remporté deux fois la Série mondiale avec les Astros de Houston, soit en 2017 et 2022. Il était notamment au monticule, l’an dernier, pour entamer le cinquième match de la finale contre les Phillies de Philadelphie. En cinq manches de travail, il avait alloué un seul point avant de céder sa place aux excellents releveurs des Astros dans une victoire de 3 à 2. Verlander retrouve notamment le gaucher Framber Valdez dans la rotation du club de Houston. Encore mardi soir, Valdez s’est d’ailleurs signalé avec un match sans point ni coup sûr après seulement 93 lancers. Les Astros font peur!

Angels de Los Angeles

En vertu des acquisitions faites par les Rangers et les Astros, les Angels de Los Angeles doivent logiquement viser un accès aux éliminatoires en passant par les équipes repêchées de la Ligue américaine. Il y a toutefois congestion avec les Blue Jays de Toronto, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York pour l’obtention du dernier laissez-passer. En plus de conserver les services de Shohei Ohtani, les Angels ont ajouté un total de sept joueurs avant la date limite des transactions soit: C.J. Cron, Eduardo Escobar, Mike Moustakas, Randal Grichuk de même que les lanceurs Lucas Giolito, Reynaldo Lopez et Dominic Leone.

Rays de Tampa Bay

Toujours dans l’Américaine, les Rays de Tampa Bay ont ralenti après un début de saison du tonnerre. Affectés par des blessures de leurs lanceurs partants, ils demeurent néanmoins au deuxième rang de la section Est, derrière les surprenants Orioles de Baltimore. Afin d’aider l’équipe à se qualifier pour les éliminatoires, les Rays ont obtenu du renfort avec Aaron Civale. En 13 départs avec les Guardians de Cleveland cette saison, Civale a maintenu une fiche de 5-2 et une excellente moyenne de points mérités de 2,34. S’il avait reçu un peu plus d’appui offensif, il aurait probablement sept ou huit victoires à son dossier. En juillet, sa moyenne a été de 1,45 en six départs.

Cubs de Chicago

Les formations de la Nationale ont réalisé moins de coups fumants à la date limite des transactions. Pendant que les batailles se poursuivent au classement, les Cubs de Chicago ont toutefois comblé un besoin avec l’ajout du joueur d’avant-champ Jeimer Candelario. Les joueurs des Cubs ont d’ailleurs répondu avec une victoire de 20 à 9 contre les Reds de Cincinnati, lundi soir, au Wrigley Field, tandis que Candelario, utilisé au premier coussin, a contribué avec quatre coups sûrs. Faisant partie des meilleurs joueurs offensifs ayant changé de camp durant cette période des échanges, l’Américain joue plus régulièrement au troisième but.

Getty Images via AFP

Mention honorable aux Braves d’Atlanta:

Affichant le meilleur dossier du baseball majeur, les Braves d’Atlanta (68-37) ont déjà une équipe en mesure de représenter la Nationale à la prochaine Série mondiale. Déjà couronnés champions en 2021, les Braves et leur directeur général, Alex Anthopoulos, n’ont rien fait de très spectaculaire, mais l’ajout de quelques releveurs pourrait jouer un rôle important. Brad Hand et Pierce Johnson, acquis dans différents échanges avec les Rockies du Colorado, se joignent notamment à l’enclos.