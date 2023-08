L’homme blanc hétérosexuel n’est pas en péril

L’exhortation de QS pour que ses membres de la circonscription de Jean-Talon privilégient une candidature féminine a fait réagir. Plusieurs y voient une nouvelle mise aux rebuts de l’homme blanc hétérosexuel.

Pourtant, l’intention de leurs leaders est louable parce qu’elle vise une représentation à l’Assemblée nationale qui refléterait la composition de notre société.

Quoique l’idée soit bonne, sa réalisation peut s’avérer complexe compte tenu de la multiplicité des acteurs impliqués dans une élection et des discours alambiqués sur la méritocratie et la compétence.

Les tergiversations autour de la proposition de QS m’ont rappelé des débats menés dans nos rangs syndicaux dans les années 1990.

La discrimination positive nécessaire

Je proviens d’un syndicat où les trois quarts des membres étaient des femmes. Malgré cette réalité, c’était majoritairement des hommes qui occupaient les postes décisionnels.

Devant ce constat, nous avions avancé l’idée de postes réservés aux femmes dans les hautes instances. Ce ne fut pas sans nous attirer la critique. Outre certains hommes qui craignaient d’être éjectés, des femmes féministes s’y opposaient parce qu’elles ne voulaient pas détenir un poste strictement en vertu de leur genre.

Ce n’était pas l’intention. Nous croyions alors qu’il fallait comprendre pourquoi les femmes étaient moins nombreuses à s’engager dans les hautes instances et nous voulions envisager quelles conditions de militance il fallait développer pour les y intéresser.

La diversité

Il est légitime de se questionner sur la composition de groupes de direction ou de recherche lorsqu’ils sont composés principalement d’hommes blancs hétérosexuels et qu’ils sont très éloignés de la composition de la société.

On peut vanter la compétence et l’élitisme pour les tâches savantes, je crois cependant que ce n’est pas l’apanage de l’homme blanc hétérosexuel et qu’il faut enquêter sur les conditions qui génèrent peu de diversité.

La discrimination positive est la meilleure réponse aux discriminations antérieures!