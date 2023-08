Voici pourquoi Radko Gudas ne voulait rien savoir du Canada

Le défenseur Radko Gudas a refusé de se joindre à plusieurs équipes canadiennes cet été parce qu’il ne voulait absolument pas gérer les médias qui couvrent les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Canada.

C’est ce que le nouveau joueur des Ducks d’Anaheim a révélé dans un entretien avec le DenikSport, un média de sa Tchéquie natale.

• À lire aussi: Troy Terry sera un Duck pendant très longtemps

• À lire aussi: Marc-André Bergeron se tourne vers les Estacades

Gudas a indiqué que les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary lui avaient fait des offres, lui qui a profité de son autonomie complète récemment. Il a plutôt choisi de parapher un contrat de trois ans d’une valeur totale de 12 millions $ avec le club californien.

L’arrière de 33 ans a spécifié qu’il avait été choqué par la pression venant des médias pendant les dernières séries éliminatoires, où il a atteint la finale de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Gudas a ajouté qu’il ne pouvait pas s’imaginer vivre ça au sein d’une équipe canadienne, spécifiquement les Maple Leafs.

Cela explique peut-être pourquoi il a choisi les Ducks, une équipe qui n’a pas pris part à la danse printanière depuis la campagne 2017-2018. Il s’agit aussi d’un marché où il y a beaucoup moins de journalistes qui couvrent les activités du circuit Bettman.

En carrière, Gudas a porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay (2012 à 2015), des Flyers de Philadelphie (2015 à 2019), des Capitals de Washington (2019-2020) et des Panthers (2020-2023). Il a touché la cible 33 fois et fourni 131 mentions d’aide pour 164 points, en plus d’avoir amassé 843 minutes de pénalité en 682 parties dans la LNH.