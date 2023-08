Madonna assiste au concert de Beyoncé en famille

Beyoncé a rendu hommage à Madonna lors du récent concert de son «Renaissance World Tour».

Dimanche, la chanteuse s'est produite à East Rutherford, dans le New Jersey, où elle a adressé un message à la reine de la pop, qui se remet d'une grave infection bactérienne depuis juin mais qui se trouvait dans le public avec trois de ses filles.

«Grosse dédicace à la reine, peut-on entendre la star de 41 ans chanter dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Reine Mère, Madonna, nous t'aimons.»

Les deux icônes de la pop ont déjà collaboré sur The Queens Remix du tube «Break My Soul» de Beyoncé en 2022. Cette version fusionnait le simple «Break My Soul» de Beyoncé avec le tube de Madonna, «Vogue», qui a été au sommet du classement Billboard Hot 100 en 1990.

Ce concert était l'une des premières grandes sorties publiques de Madonna après avoir été admise en soins intensifs suite à une grave infection bactérienne. La chanteuse de 64 ans semble bien se porter. Elle a été repérée en public le mois dernier et a même sorti sa première nouvelle vidéo de danse fin juillet. La Material Girl a également partagé un message sur Instagram, dimanche, dans lequel elle se disait «chanceuse» d'être en vie.

Quant à Beyoncé, elle termine actuellement la partie américaine de sa tournée mondiale. Son prochain concert aura lieu le 3 août à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Son périple, qui a débuté le 10 mai à Stockholm, en Suède, se terminera à Kansas City, dans le Missouri, le 1er octobre.