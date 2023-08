Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 3 août qui valent le détour.

Tennis : Leylah Annie Fernandez c. Maria Sakkari

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est la seule représentante de l’unifolié encore en lice au tournoi de Washington DC. Jeudi, elle a rendez-vous avec la Grecque Maria Sakkari au deuxième tour. Il s’agira d’un premier match pour la quatrième tête de série de cet événement, elle qui a bénéficié d’un laissez-passer. Fernandez est quant à elle bien réchauffée, puisqu’elle a déjà disputé deux matchs qualificatifs et un duel du premier tour dans la capitale américaine.

Prédiction : Victoire de Leylah Annie Fernandez – 2,26

Football : Jets de New York c. Brown de Cleveland

Getty Images via AFP

C’est le retour de la NFL, alors que les Jets et les Browns disputeront le premier match préparatoire de la campagne 2023. Il est très difficile de savoir qui aura le meilleur et quel type de formation les deux équipes utiliseront. Parions toutefois que les défensives auront le meilleur, comme c'est souvent le cas à ce moment de la campagne.

Prédiction : Moins de 33,5 points seront inscrits – 1,90

Baseball : Pirates de Pittsburgh c. Brewers de Milwaukee

Getty Images via AFP

Les Pirates et les Brewers disputeront le premier d’une série de quatre matchs présentés au American Family Field. Le club de Pittsburgh a remporté trois de ses quatre derniers matchs, tandis que l’équipe de Milwaukee a subi cinq défaites à ses six dernières sorties. Malgré cela, les Brewers ont une bien meilleure formation sur papier et ont connu déjà beaucoup de succès contre les Pirates en 2023.

Prédiction : Victoire des Brewers – 1,80