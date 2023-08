Pitié pour Montréal

Montréal va mal. La métropole du Québec dépérit à vue d’œil. Pas partout, c’est certain. Les beaux quartiers chics et paisibles le sont encore et le seront toujours. C’est au cœur même de l’île, loin des salons cossus, que ça se corse pour le pire.

Dans le Quartier Latin et tout autour de l’UQAM. Le Village, dont la rue Sainte-Catherine Est. Au square Cabot. Le Palais des congrès. L’avenue du Parc au nord de Laurier. Certains coins de la rue Saint-Denis. Etc.

De plus en plus nombreuses, des personnes sans-abri au regard désespéré, tous âges et origines confondus, y consomment des drogues dures et frelatées.

Résultat : ils invectivent violemment les résidents, les passants et les commerçants restants, qui ne savent plus à quels saints se vouer. Les policiers, mutés en travailleurs sociaux qu’ils ne sont pas, se font pousser une carapace pour ne pas virer fous d’impuissance trop vite.

Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Ces voisinages majeurs sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Le fond de l’air est à la violence sous toutes ses formes. Des graffitis sauvages pullulent sur des vitrines sales de commerces vides. La désolation est à pleurer.

Le nouveau REM et les belles photos de politiciens tout souriants à son lancement officiel n’effacent pas cette réalité nettement moins joyeuse.

Pendant que les organismes communautaires font ce qu’ils peuvent avec la meilleure volonté du monde, que font les grands décideurs politiques? La Santé publique? Les CIUSSS machin-truc?

Zéro vision d’ensemble

Ils font des points de presse sporadiques. Une subvention par-ci, une autre par-là. Des plans d’action peu crédibles. Beaucoup de paroles verbales, comme dirait l’autre. Bref, zéro vision d’ensemble.

Le résultat est à l’avenant. La misère humaine étend ses tentacules sur le cœur de la ville. La crise bien réelle des opioïdes doublée d’une pénurie chronique de logements abordables et salubres vient coiffer le tout.

Au sommet du fatras de paroles creuses, la mairesse Valérie Plante semble perdue dans l’espace. Son discours vaseux sur la «cohabitation» qu’elle souhaite entre les personnes itinérantes, les résidents locaux, les passants et les commerçants sent la frime à plein nez.

À vrai dire, il sent surtout l’aveu d’échec. Celui des gouvernements Legault et Trudeau en passant par les CIUSSS, la Santé publique et la mairie de Montréal.

C’est l’écho de leur propre laisser-faire, décuplé par une pandémie pendant laquelle ils ont laissé la détresse gagner encore plus de terrain.

Progressisme de façade

Appeler à une soi-disant «cohabitation», c’est ce qui s’appelle du progressisme de façade. Pourquoi? Parce qu’au lieu de combattre cette montagne de misère par des politiques et des investissements humanistes et proactifs, la «cohabitation» la prend comme un fait accompli.

Comme si c’était une nouvelle réalité avec laquelle, nous dit-on, il faudrait apprendre à vivre. Et donc, à «cohabiter». Gare même à quiconque ose pointer une telle déresponsabilisation politique, Cette personne, c’est sûr, se fera accuser de manquer de compassion envers les personnes itinérantes.

Or, le vrai manque de compassion se cache dans l’inaction décourageante des pouvoirs publics. Tous les paliers de gouvernement sont certes à blâmer.

Face à une telle crise humanitaire, pour reprendre les mots justes de la députée Manon Massé, c’est toutefois à la mairesse de Montréal de jouer le rôle essentiel de chef d’orchestre.

Le problème est qu’au-delà des beaux discours, la mairesse est aux abonnés absents. Si elle n’agit pas plus résolument d’ici les prochaines élections municipales, cette fois-là, si les Montréalais sont chanceux, une véritable alternative pourrait enfin émerger.