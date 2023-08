Pour soigner efficacement un problème de vestibulite

J’ai lu avec un grand intérêt la lettre signée L.C. qui vous écrivait au nom de sa sœur qui souffrait d’une vestibulite vulvaire depuis plus deux ans et qui n’en pouvait plus de vivre de telles souffrances. Je la comprends parfaitement ! Et le pire, c’est qu’elle ne semble pas parvenir à se faire traiter dans sa région, ce qui est le comble. Si je me fie à mon expérience, je lui recommanderais de solliciter un rendez-vous le plus vite possible chez un(e) gynécologue. Son médecin de famille a l’obligation de lui faire une telle requête en consultation.

Je vous signale que je souffre d’un problème similaire depuis quelques années, et croyez-moi Louise, ça n’a rien d’évident. Différents médicaments m’ont été prescrits, mais plusieurs ont tellement de contre-indications qu’il faut y aller avec précaution quand on les prend. Comme le Taro Clobetasol qui amincit la peau par exemple. Certains autres, comme la crème Glaxal-Base en particulier, soulagent les démangeaisons, mais pas les autres symptômes. Seuls certains de ces médicaments se vendent à des prix raisonnables. Cette dame aurait intérêt à s’adresser à une clinique spécialisée sur la vulve.

MBB

Je ne crois malheureusement pas que cette personne ait accès à un médecin de famille. Espérons que depuis, elle se soit inscrite au guichet d’accès à un médecin de famille en composant le 811 option 3.