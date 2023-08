La ville de L’Ancienne-Lorette, dans le contexte de son 350e anniversaire de fondation, a tenu, le 22 juillet dernier, L’Unique Souper en Vert Lorettain, qui a réuni des centaines de citoyens, vêtus de vert, afin de célébrer avec plaisir et bonne humeur la fierté lorettaine. Initiative de Jean-François McClish et d’un comité de citoyens, l’activité s’est terminée par un spectacle de chansonniers tenu au Centre communautaire en raison des conditions climatiques annoncées. La bière servie lors du Souper en Vert était brassée spécialement pour l’événement par la microbrasserie EXP Artisan Brasseur. Les logos (photo) de ces éditions spéciales avaient été créés par René Déry, citoyen de L’Ancienne-Lorette. Sur la photo du haut, à gauche, le maire de L’Ancienne-Lorette, Gaétan Pageau, et Jean-François McClish et, en bas, une partie de la foule présente.

Il était une fois

Photos tirées des pages Facebook Annie Pelletier et Arts et Reflets

Le plus grand symposium de peinture en plein air au Québec, Arts et Reflets de Château-Richer, se tiendra en fin de semaine, les 4, 5 et 6 août, sous le thème « Il était une fois » et la présidence d’honneur de la peintre Annie Pelletier (photo principale) de Québec, qui assure une résidence artistique au Château Frontenac. Fascinée par la musique, la couleur et le mouvement, elle crée des œuvres contemporaines originales qui vous transportent dans un tourbillon surréaliste de couleurs et d’émotions. Tenue dans le stationnement de l’église (photo), sur la côte de Château-Richer, à mi-chemin entre Québec et Mont-Sainte-Anne, la 29e présentation d’Arts et Reflets est présidée par Lynda Tanguay pour la 19e fois. Pour revenir à Annie Pelletier, elle sera en action en compagnie des artistes peintres Karina Kelly et Isabelle Desrochers, pour la réalisation de la toile collective 2023 d’Arts et Reflets, le vendredi 4 août 14 h, à Place-de-l’Église (Centre communautaire Olivier-Le Tardif) de Château-Richer. Renseignements : artsetreflets.com.

Anniversaires

Photo d'archives, Martin Chevalier

Marjo (photo), née Marjolène Morin, auteure-compositrice-interprète, ex-coach à La Voix, notre rockeuse québécoise, 70 ans... Pierre Martin, copropriétaire du Groupe Martin (Restaurants St-Hubert)... Evander Kane, attaquant des Oilers d’Edmonton (LNH), 32 ans... Bob Rae, homme politique canadien, 21e premier ministre de l’Ontario (1990-1995), 75 ans... Martin Peltier, chanteur québécois, 75 ans... Julie Arel, chanteuse québécoise, 76 ans... Daniel DeShaime, chanteur et auteur-compositeur québécois, 77 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 2 août 2022 : Vin Scully (photo), 94 ans, légendaire ex-commentateur des matchs des Dodgers de Los Angeles élu au Temple de la renommée du baseball en 1982... 2020: Jean-Claude Picard, 71 ans, ex-journaliste et courriériste parlementaire, sous-ministre au ministère des Communications du Québec, chef de cabinet au ministère de la Culture du Québec, professeur en communications à l’Université Laval et auteur de la biographie de Camille Laurin... 2017: Judith Jones, 93 ans, éditrice qui a fait découvrir Anne Frank aux Américains... 2016 : Claude Simard, 77 ans, ancien député de Richelieu et ministre libéral (1970-76)... 2012 : Gilbert Prouteau, 95 ans, ancien athlète, écrivain et cinéaste français... 2011 : Jeanne Landry, 89 ans, pianiste et compositrice québécoise... 1992 : Michel Berger, 44 ans, compositeur français. Sa rencontre avec Luc Plamondon créera une collaboration magique, notamment avec Starmania en 1978... 1979 : Thurman Munson, 32 ans, receveur des Yankees de New York... 1922 : Alexander Graham Bell, 75 ans, inventeur du téléphone... 1921 : Enrico Caruso, 48 ans, le plus célèbre ténor de son temps.