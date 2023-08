Trump peut encore gagner malgré tout

Même si mon goût du risque est élevé, je ne miserais pas beaucoup sur les chances que Donald Trump gagne la présidentielle 2024. Malgré ce qui précède, le 45e président peut encore espérer une victoire.

À son meilleur dans le chaos

Donald Trump et des membres de son entourage ont déjà affirmé qu’il est à son meilleur lorsque les vents soufflent fort, le New York Post affirmant en 2022 que le chaos a longtemps été son meilleur allié.

Alors que d’autres auraient le vertige, Trump donne l’impression de gagner une énergie supplémentaire lorsque la logique fout le camp.

Il en reste fort peu de logique quand on pense qu’après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle (vous l’aviez oublié? bien des médias aussi), il doit maintenant se défendre dans trois affaires majeures. Du jamais vu dans toute l’histoire américaine!

Et ce n’est pas terminé, comme vous le savez, d’autres accusations proviendront bientôt de la Géorgie. Aucune de ces histoires n’est banale.

À moins d’être aveuglé par la partisanerie ou ne rien connaître des procédures judiciaires, personne ne peut sérieusement avancer que Trump est victime d’acharnement ou d’un complot de la Maison-Blanche. Biden rêve d’en découdre avec son rival de 2020!!

Comment Trump peut-il encore espérer un second mandat dans de pareilles circonstances? D’abord parce qu’il écrase la compétition chez les candidats républicains. On le crédite de 54% d’appuis et jamais un candidat jouissant d’une telle avance n’a perdu l’investiture de sa formation politique.

Ajoutons à cette statistique le fait que Trump bénéficie politiquement de ce qui peut le plomber au plan judiciaire. Exploitant à fond la victimisation et l’évocation d’un État profond prêt à tout pour le sortir du jeu, il solidifie ses appuis chez les électeurs républicains et encaisse les contributions financières à un rythme soutenu.

Une polarisation record

Si on tient pour acquis que les électeurs républicains ne souffriront pas d’une «Trump fatigue» en raison du chevauchement des procès et des primaires et que Trump peut fort bien être leur candidat, un facteur permet au républicain d’espérer un second mandat: la polarisation.

Jamais elle n’a été aussi marquée depuis quarante ou cinquante ans. Tout repose donc sur quelques indécis et sur le taux de participation.

La conséquence de cette polarisation est le fait que l’élection présidentielle de 2024 se jouera encore dans trois ou quatre États clés. En 2020, cette donne a favorisé Biden par bien peu. Quelques poignées d’électeurs en Géorgie ou en Arizona.

Je demeure convaincu que malgré son impopularité, Biden va répéter l’exploit, mais qui sait ce qui surviendra d’ici à novembre 2024? Qui ira voter ou qui préférera s’abstenir?

Les démocrates ont gagné le vote populaire dans sept des huit dernières élections, pourtant nous avons eu deux présidents républicains (Bush Jr. et Trump) en raison du collège électoral. Trump a gagné en bénéficiant d’une tempête parfaite en 2016. Ce scénario est encore possible.