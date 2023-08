Une famille presque parfaite

Les réseaux sociaux m’exaspèrent la plupart du temps.

Le degré de mauvaise foi et de haine qui y circule y est désolant, c’est le moins qu’on puisse dire, surtout dans l’univers de la politique.

C’est pourquoi j’ai été agréablement surpris de l’empathie presque généralisée qu’a suscitée la nouvelle de la séparation de Justin Trudeau et de sa conjointe Sophie Grégoire Trudeau.

Ce sont peut-être les statistiques qui calment les ardeurs. La séparation et le divorce sont des drames personnels quasi universels, surtout en 2023.

Maître de l’image

Cela étant dit, les spéculations sur l’état d’esprit de notre premier ministre et les retombées politiques de cette séparation alimenteront les discussions dans les chaumières, mais pas que.

Les experts de l’image, les journalistes, les stratèges politiques (y compris dans l’entourage du premier ministre), s’y mettront bien assez vite.

La famille Trudeau est arrivée au pouvoir comme un coup de tonnerre en 2015.

Comme un vent de fraîcheur, le Canada arrivait à l’ère de la modernité numérique.

Un premier ministre de son temps, qui maîtrise les codes de l’image comme peu de politiciens canadiens avant lui.

Sa famille a toujours fait partie de ce portrait, surtout sa conjointe Sophie, qui était elle-même une personnalité publique avant de faire le saut avec son mari en politique.

Sophie Grégoire restera d’ailleurs dans le portrait dans l’avenir prévisible. La famille prévoit prendre des vacances ensemble prochainement.

On parle pour l’instant d’une séparation, et non d’un divorce.

Ordinaire

La politique est un monde dur, épuisant et ingrat.

Dans ce tourbillon, garder un semblant de vie de famille constitue un énorme fardeau.

Ajoutez à cela le rôle des réseaux sociaux, qui peut inonder d’amour comme de haine.

C’est un cocktail difficile à digérer pour quiconque s’y frotte.

Sophie Grégoire Trudeau s’est souvent confiée sur la vie de première dame dont elle semblait souffrir de plus en plus avec les années.

Ses présences aux côtés de son mari se sont faites plus rares. Les sourires sont devenus plus forcés.

On ne peut qu’imaginer ce que les trois enfants subissent au quotidien.

Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en tant que père de la famille parfaite.

Bien des gens se reconnaîtront maintenant dans son nouveau rôle de père de famille ordinaire.