Vols dans des véhicules à Lévis: un suspect dans la trentaine recherché par la police

Le Service de police de la ville de Lévis (SPVL) cherche à identifier un suspect qui aurait commis une quinzaine de vols dans des voitures sur son territoire dans les derniers mois.

Selon les autorités, les larcins se sont produits dans les secteurs Saint-Romuald et Saint-Hélène-de-Breakeyville entre le 25 mai et le 28 juillet dernier, tous après minuit.

fournie par le SPVL

« Le suspect se rend en véhicule dans un quartier résidentiel de nuit, il se stationne à proximité puis il part à pied. Il cible les véhicules avec les portières déverrouillées et il vole divers objets», explique Jean-Sébastien Levan, porte-parole du corps de police.

Parmi ces objets, on compte des cartes de crédit, des cartes de débit, de l’argent comptant, des fils de charge, ainsi que des papiers d’assurance et d’immatriculation.

fournie par le SPVL

L’homme âgé d’environ 30 à 35 ans pèserait environ 200 lb et mesurerait environ 6’1’’. Il a la barbe fournie et fume la cigarette. Il a été aperçu à quelques reprises avec des bottines de travail et une casquette.

Son véhicule est une Honda Civic bleu foncé dont le feu de freinage arrière du côté du côté conducteur est non fonctionnel.

fournie par le SPVL

Le SPVL invite toute personne qui aurait des informations à son sujet à communiquer avec lui au 418-832-2911.