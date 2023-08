DUFOUR, Michel



À Québec, le 9 juillet 2023, entouré des trois femmes de sa vie, est décédé à l'âge de 82 ans Monsieur Michel Dufour, époux de Madame Nicole Drolet. Il était le fils de feu Adjutor Dufour et de feu Simone Plante. Selon ses volontés, il a été confié au crématorium.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles adorées : Nathaly (Pierre Bégin) et Marie-Josée (Louis Fiset); ses petits-enfants chéri(e)s : Jérémy (Virjiny Provost), Alexandra, Gabriel, Xavier ainsi que sa sœur Louise. Il était le frère de feu Jacques Ti-Co Dufour et laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Drolet : feu Marcel Jr (Claudette Canuel), Myrtha (feu Claude Beaupré), Gérard, Jean, Mireille, Lisette, Robert (Hélène Plante), Diane, Rosanne et Jacques, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il fut un merveilleux papa et un extraordinaire grand-papa, toujours présent. Il souhaitait que nos cœurs aient le temps de s'apaiser avant de célébrer sa vie. Papa adorait faire la fête, entouré des siens. C'est donc à une cérémonie de souvenirs et de sourires qui se mélangeront aux larmes, que nous vous convions. Nous tenons à souligner l'immense courage et l'incroyable détermination dont il a fait preuve durant les dernières semaines de sa vie.