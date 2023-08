LAVOIE, Charlotte



Le 18 juillet 2023 est décédée Mme Charlotte Lavoie à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu monsieur Roméo Lavoie et feu madame Juliette Martineau. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martine-Nathalie, Andréanne; ses petits-enfants : Joël, Kim, Francis, Dany et Amy; Ses sœurs : Thérèse, Lise, Nicole et ses belles-sœurs: Murielle Verreault, Micheline Grenier ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). Madame Lavoie a été confiée à