GRÉGOIRE, Paulin



Son combat contre la maladie est un exemple pour nous tous. Rempli d’espoir, Paulin a su partager son sens de la détermination et continuer à remplir nos coeurs de bonheur jusqu’au dernier aurevoir.Au CHSLD de Ste-Marie, le 17 juillet 2023, à l’âge de 75 ans, est décédé M. Paulin Grégoire. Il était l’époux de Mme Rachel Labonté et fils de M. Jean-Louis Grégoire et de Mme Jeanne d’Arc Larivière. Il demeurait à Saint-Bernard. La famille vous accueillera au :Les condoléances : le samedi 5 août 2023 de 9h00 à 11h45. Laen ce même lieu. Il laisse dans le deuil outre son épouse Rachel, son fils Éric (Julie Gagné), ses petits-enfants : Jimmy et Léa, ses soeurs : Diane (feu Claude Dumont, Rénald Fortin), Aline et Sylvie (Claude Dubé). Il est allé rejoindre sa filleule Mélissa Bourgeault. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Réjean ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Émilie Ringuet et le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don, la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Bernard) https://smdj.ca/don-messe-cva.