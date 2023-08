DELISLE, Jacques



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jacques Delisle, époux de madame Denise Germain, fils de feu Marie-Anna Girard et de feu Gérard Delisle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h 30 à 16 h 15.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Nicolas Van Wijk), Nicole et Michel; ses petits-enfants : Guillaume (Regina Grundmann), Amélie (Jonathan Sicheri), et Gabriel Delisle Van Wijk, Keven et Catherine Delisle; ses arrière-petits-enfants : Mélodie, Cassiopée, Enzo et Manolo; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jules (feu Mariette Cantin), feu André, Jeannine (Pierre Laforest), Jacqueline (Jean-Guy Rochette), feu Yolande (feu André Paquet), Marcel (feu Michelle Pouliot), Robert, Jean-Guy, Hélène (Charles Garon) et de Suzanne. Il était également le beau-frère des membres de la famille Germain : Carmelle (feu William Hunter), Françoise (Jean-Charles Martineau) et Lucille (Marcel Beaumont). Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.